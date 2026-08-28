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28 de agosto de 2026 - 09:38
Jujuy.

Chalicán: cuatro autos involucrados en un choque en cadena y dos personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió en el acceso sur de Chalicán, cerca del penal. Participaron cuatro vehículos y dos personas fueron hospitalizadas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chalicán: cuatro autos involucrados en un choque en cadena y dos personas resultaron heridas

Chalicán: cuatro autos involucrados en un choque en cadena y dos personas resultaron heridas

Un siniestro vial en cadena involucró a cuatro vehículos en el acceso sur de Chalicán, en cercanías del establecimiento penitenciario y a la altura aproximada del kilómetro 1225. Como consecuencia del hecho, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. El episodio fue reportado durante el servicio de guardia comprendido entre el jueves 27 y este viernes 28 de agosto.

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No se registraron víctimas fatales, si heridos y dos personas trasladadas al hospital.

Cómo se conoció el siniestro en Chalilcán

Personal de la Seccional 40° tomó conocimiento del hecho a partir de un llamado proveniente del Sistema de Emergencias 911. Los efectivos se dirigieron al acceso sur de Chalicán y, al llegar, constataron que se había producido una colisión en cadena en la que participaron cuatro rodados.

Inicialmente existió atención especial sobre uno de los vehículos debido a que se trataba de un camión cisterna. Sin embargo, al individualizar las unidades involucradas, la Policía informó que la cisterna se encontraba vacía.

Cuáles fueron los cuatro vehículos involucrados

El primer vehículo identificado fue una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 73 años, domiciliado en barrio Los Lapachos de Fraile Pintado. Viajaba acompañado por su pareja, una mujer de 65 años. La camioneta circulaba en sentido norte-sur.

También participó una Iveco blanca, conducida por un hombre de 44 años domiciliado en barrio Solidaridad de Salta Capital. Esta unidad también se desplazaba de norte a sur.

El tercer rodado fue un automóvil Renault gris, conducido por una mujer de 57 años. Según el reporte policial, también circulaba en sentido norte-sur.

El cuarto vehículo fue un camión cisterna Scania gris, conducido por un hombre de 39 años domiciliado en la provincia de Tucumán. La Policía dejó expresamente asentado que la cisterna estaba vacía al momento del siniestro.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Oscar Orías

Las personas lesionadas fueron los dos ocupantes de la Toyota Hilux: el hombre de 73 años y la mujer de 65.

Ambos recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados en una ambulancia proveniente de Fraile Pintado hacia el Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín, donde quedaron bajo atención médica.

El informe policial no detalla, hasta el momento, la gravedad ni las características de las lesiones que presentaban.

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