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17 de septiembre de 2026 - 11:29
FNE.

Victoria Dietz, representante de Palpalá: "Amo Jujuy, es mi tierra y no me podría ir"

La estudiante del Colegio Domingo Faustino Sarmiento habló de la FNE, su elección y sus planes de seguir estudiando en la provincia.

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Las palabras de Victoria Isabel Dietz&nbsp;

Las palabras de Victoria Isabel Dietz 

Victoria Dietz, representante de Palpalá, vive días de emoción y expectativa en la previa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La joven del Colegio Domingo Faustino Sarmiento pasó por Canal 4 y contó cómo atraviesa esta etapa, marcada por la elección provincial, el acompañamiento de su familia y el orgullo de representar a su ciudad.

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Durante la entrevista, Vicky habló de su paso por el colegio y del lugar que ocupa la FNE en su vida estudiantil. Contó que ingresó al Domingo Faustino Sarmiento en segundo año y que desde el primer momento se sintió parte de la institución. “Cambié de colegio y amé el colegio desde el primer momento. Me recibieron muy bien los profesores, los alumnos, los porteros y todo el personal”, expresó.

El orgullo por su colegio

Dietz recordó que siempre quiso participar de las actividades estudiantiles y destacó el trabajo colectivo que hay detrás de cada instancia de la FNE. “Siempre fue mi sueño poder participar en todo lo que eran los sábados estudiantiles y las actividades del colegio. Creo que hay que aprovechar la juventud de esa forma”, señaló.

Sobre la elección de su colegio, contó que fue una experiencia muy especial y que hubo mucha preparación previa. “La pasamos muy bien junto con las chicas, llevó muchos ensayos y formamos un compañerismo muy hermoso entre todas”, dijo. Además, destacó que este año el colegio sumó una temática de piratas para la hinchada y la batucada, con accesorios y detalles pensados para innovar dentro de la presentación.

Sus planes a futuro

En medio de la agenda de la FNE, Victoria también habló de lo que imagina para el año que viene. Si bien todavía no definió qué carrera estudiar, aseguró que su meta es seguir formándose. Entre las opciones que le interesan mencionó Diseño de Modas, carreras vinculadas a la Biología y también Periodismo. “Todavía me estoy decidiendo, es una decisión un poco difícil porque los ámbitos que me gustan son muy opuestos entre sí”, explicó.

Sin embargo, fue clara al hablar del lugar donde quiere construir su futuro. “La idea es quedarme acá en Jujuy. Amo Jujuy, es mi tierra y yo no me podría ir de acá”, afirmó.

La previa de la elección

De cara a los días centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la representante de Palpalá se mostró feliz y expectante. “Mañana empieza oficialmente la fiesta y estoy muy emocionada y muy preparada”, expresó durante la entrevista. También habló de la fecha de la elección provincial, prevista para el 21 de septiembre, y contó que le genera una emoción especial. “Me encanta la fecha que escogieron para esta elección, porque es el Día de la Primavera. La primavera es mi estación favorita”, señaló.

Victoria agradeció además el acompañamiento de su familia, especialmente de su mamá, y dejó un saludo para los estudiantes que forman parte de la FNE. “Sé que ponen todo su trabajo y muchísimo esfuerzo”, dijo.

Palpalá coronó a Victoria Isabel Dietz como representante departamental

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