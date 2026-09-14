Fin de semana en Jujuy con dos muertes y 38 alcoholemias positivas

Dos personas murieron y se registraron 54 hechos viales durante el último fin de semana en Jujuy, de acuerdo con el balance de los operativos desarrollados en distintos puntos de la provincia. Los controles también dejaron 634 actas por infracciones varias y 38 alcoholemias positivas.
El dato más grave del relevamiento vuelve a estar en las víctimas fatales. Después de un fin de semana sin muertes en las rutas jujeñas, el nuevo reporte contabilizó dos fallecimientos vinculados a hechos viales.
Números de los controles del fin de semana en Jujuy
- 634 actas por infracciones varias.
- 38 actas por alcoholemia positiva.
- 54 hechos viales.
- 2 personas fallecidas.
Los operativos se realizan de manera habitual en rutas nacionales y provinciales, accesos y distintos puntos urbanos, con controles de documentación, condiciones de circulación y test de alcoholemia.
Más hechos viales que el fin de semana anterior
La comparación con el balance del lunes 7 de septiembre muestra dos escenarios diferentes. El fin de semana pasado se habían registrado 41 siniestros viales y ninguna víctima fatal, mientras que ahora la cifra subió a 54 hechos, es decir, 13 más en una semana. Además, se pasó de cero a dos personas fallecidas.
En cambio, disminuyeron las infracciones detectadas. Las actas varias bajaron de 794 a 634, 160 menos, mientras que las alcoholemias positivas pasaron de 69 a 38, una reducción de 31 casos. El reporte anterior había totalizado 873 actas, incluyendo además 10 infracciones por exceso de velocidad.
Así, aunque hubo menos conductores sancionados y menos casos de alcohol al volante, la cantidad de hechos viales creció alrededor de un 32% respecto del fin de semana anterior y volvieron a registrarse víctimas fatales.
Fatal accidente en Libertador
Dos muertes en las rutas de Jujuy
El domingo 13 de septiembre sobre la Ruta Nacional 34, en el acceso norte a Libertador General San Martín, a la altura del puente sobre el río San Lorenzo, un Renault Logan chocó de frente contra una Toyota Hilux y el conductor del auto murió en el lugar, atrapado dentro del habitáculo. Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Oscar Orías. El alerta ingresó cerca de las 11.45 y trabajaron Policía, SAME, Bomberos y Criminalística
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