Fin de semana en Jujuy con dos muertes y 38 alcoholemias positivas

Dos personas murieron y se registraron 54 hechos viales durante el último fin de semana en Jujuy , de acuerdo con el balance de los operativos desarrollados en distintos puntos de la provincia. Los controles también dejaron 634 actas por infracciones varias y 38 alcoholemias positivas .

El dato más grave del relevamiento vuelve a estar en las víctimas fatales. Después de un fin de semana sin muertes en las rutas jujeñas, el nuevo reporte contabilizó dos fallecimientos vinculados a hechos viales .

Los operativos se realizan de manera habitual en rutas nacionales y provinciales, accesos y distintos puntos urbanos, con controles de documentación, condiciones de circulación y test de alcoholemia.

La comparación con el balance del lunes 7 de septiembre muestra dos escenarios diferentes. El fin de semana pasado se habían registrado 41 siniestros viales y ninguna víctima fatal , mientras que ahora la cifra subió a 54 hechos , es decir, 13 más en una semana . Además, se pasó de cero a dos personas fallecidas.

En cambio, disminuyeron las infracciones detectadas. Las actas varias bajaron de 794 a 634, 160 menos, mientras que las alcoholemias positivas pasaron de 69 a 38, una reducción de 31 casos. El reporte anterior había totalizado 873 actas, incluyendo además 10 infracciones por exceso de velocidad.

Así, aunque hubo menos conductores sancionados y menos casos de alcohol al volante, la cantidad de hechos viales creció alrededor de un 32% respecto del fin de semana anterior y volvieron a registrarse víctimas fatales.

Fatal accidente en Libertador

Dos muertes en las rutas de Jujuy

El domingo 13 de septiembre sobre la Ruta Nacional 34, en el acceso norte a Libertador General San Martín, a la altura del puente sobre el río San Lorenzo, un Renault Logan chocó de frente contra una Toyota Hilux y el conductor del auto murió en el lugar, atrapado dentro del habitáculo. Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Oscar Orías. El alerta ingresó cerca de las 11.45 y trabajaron Policía, SAME, Bomberos y Criminalística