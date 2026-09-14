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14 de septiembre de 2026 - 08:37
Seguridad vial.

Fin de semana en Jujuy con dos muertes y 38 alcoholemias positivas

Los operativos del fin de semana en Jujuy dejaron 54 hechos viales, dos personas fallecidas, 634 actas por infracciones y 38 alcoholemias positivas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El dato más grave del relevamiento vuelve a estar en las víctimas fatales. Después de un fin de semana sin muertes en las rutas jujeñas, el nuevo reporte contabilizó dos fallecimientos vinculados a hechos viales.

Números de los controles del fin de semana en Jujuy

  • 634 actas por infracciones varias.
  • 38 actas por alcoholemia positiva.
  • 54 hechos viales.
  • 2 personas fallecidas.

Los operativos se realizan de manera habitual en rutas nacionales y provinciales, accesos y distintos puntos urbanos, con controles de documentación, condiciones de circulación y test de alcoholemia.

Más hechos viales que el fin de semana anterior

La comparación con el balance del lunes 7 de septiembre muestra dos escenarios diferentes. El fin de semana pasado se habían registrado 41 siniestros viales y ninguna víctima fatal, mientras que ahora la cifra subió a 54 hechos, es decir, 13 más en una semana. Además, se pasó de cero a dos personas fallecidas.

En cambio, disminuyeron las infracciones detectadas. Las actas varias bajaron de 794 a 634, 160 menos, mientras que las alcoholemias positivas pasaron de 69 a 38, una reducción de 31 casos. El reporte anterior había totalizado 873 actas, incluyendo además 10 infracciones por exceso de velocidad.

Así, aunque hubo menos conductores sancionados y menos casos de alcohol al volante, la cantidad de hechos viales creció alrededor de un 32% respecto del fin de semana anterior y volvieron a registrarse víctimas fatales.

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El domingo 13 de septiembre sobre la Ruta Nacional 34, en el acceso norte a Libertador General San Martín, a la altura del puente sobre el río San Lorenzo, un Renault Logan chocó de frente contra una Toyota Hilux y el conductor del auto murió en el lugar, atrapado dentro del habitáculo. Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Oscar Orías. El alerta ingresó cerca de las 11.45 y trabajaron Policía, SAME, Bomberos y Criminalística

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