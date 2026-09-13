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13 de septiembre de 2026 - 08:44
Salud.

Una odontóloga jujeña explicó cuántas veces hay que lavarse los dientes y los horarios

La odontóloga Mariel Torres explicó qué momentos del día son fundamentales para cuidar la higiene bucal.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
lavado de dientes

Lavarse los dientes por la mañana y por la noche es clave para mantener una buena higiene bucal y evitar la proliferación de bacterias. Así lo explicó Mariel Torres, odontóloga MP 3222, quien remarcó que esos dos momentos del día son los más importantes dentro de la rutina diaria.

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La profesional también habló sobre el tiempo adecuado de cepillado y advirtió sobre un hábito muy común: el consumo frecuente de mate con azúcar, que puede exponer más el esmalte dentario.

Los horarios más importantes para lavarse los dientes

Torres indicó que, dentro de la rutina diaria, los cepillados más importantes son el de la mañana y el de la noche. El nocturno tiene un valor especial porque durante el descanso la boca permanece cerrada durante varias horas.

A la noche vos tenés en cuenta que vas a dormir con la boca cerrada toda la noche, entonces las bacterias van a estar ahí proliferando. A la noche vos tenés en cuenta que vas a dormir con la boca cerrada toda la noche, entonces las bacterias van a estar ahí proliferando.

Por eso, la odontóloga remarcó la importancia de no saltear ese momento de higiene antes de dormir. A la mañana, el cepillado también resulta fundamental después de haber pasado toda la noche con la boca cerrada.

Cuánto debe durar el cepillado

Sobre el tiempo recomendado, Torres explicó que el cepillado debe durar aproximadamente entre dos y tres minutos. La clave, según señaló, está en no hacerlo rápido ni de manera automática, sino prestando atención a cada zona de la boca.

La odontóloga recomendó concentrarse en cada cuadrante: superior, inferior, izquierdo y derecho, para lograr una limpieza completa.

“La idea es tratar de cepillar todas las caras del diente. Es como que te cantás una canción y te cepillás”.

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