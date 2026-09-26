Corte de agua en San Salvador de Jujuy por la rotura de un acueducto: qué barrios están afectados

Agua Potable de Jujuy informó que durante este sábado se realizan trabajos de emergencia por la rotura de un acueducto de 200 milímetros ubicado sobre la Ruta Provincial 35 , situación que provocó la interrupción del servicio en distintos sectores de San Salvador de Jujuy.

Servicios. Corte de agua en Chijra y Campo Verde por trabajos de emergencia

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Según lo comunicado por la empresa, los barrios afectados son Suipacha, Campo Verde y Chijra . Las tareas se extenderán durante la jornada y, de acuerdo con la estimación inicial, la restitución del servicio está prevista para alrededor de las 20 horas .

La interrupción alcanza a los siguientes sectores de la capital jujeña:

Desde la empresa señalaron que los trabajos comenzaron de manera inmediata tras detectarse la rotura del acueducto, con el objetivo de reparar la cañería y normalizar el abastecimiento lo antes posible.

Hasta qué hora durará el corte

De acuerdo con la información oficial, el corte se mantendría hasta aproximadamente las 20 de este sábado 26 de septiembre, aunque el horario dependerá del avance de las tareas sobre la instalación dañada.

El inconveniente se originó en un acueducto de 200 mm sobre la Ruta Provincial 35, por lo que las cuadrillas trabajan en el sector para poder restablecer completamente el suministro.

Habrá camiones cisterna en los sectores afectados

Mientras duren los trabajos, Agua Potable de Jujuy desplegará camiones cisterna para abastecer a los vecinos de los barrios alcanzados por la interrupción.

La asistencia se mantendrá hasta que se produzca la restitución completa del servicio.

Piden cuidar las reservas de agua

Ante esta situación, la empresa recomendó a los vecinos realizar un uso racional y prioritario del agua almacenada en los tanques domiciliarios, especialmente mientras continúe la interrupción.

También solicitaron evitar consumos que no sean indispensables hasta que el servicio pueda ser normalizado en Suipacha, Campo Verde y Chijra.