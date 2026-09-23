Corte de agua en Chijra y Campo Verde por trabajos de emergencia

Según el comunicado oficial, la afectación se mantendrá hasta aproximadamente las 10:30 horas, mientras avanzan las tareas necesarias para restablecer el servicio.

Qué zonas están afectadas La interrupción alcanza a usuarios de:

Barrio Chijra

Barrio Campo Verde Desde la empresa indicaron que el corte responde a una reparación de emergencia sobre la red.

Dispusieron camiones cisterna Mientras se desarrollan los trabajos, se dispusieron dos camiones cisterna pertenecientes al área de logística. Las unidades recorrerán las zonas afectadas para colaborar con el abastecimiento de agua potable hasta que el servicio pueda normalizarse. Desde Agua Potable de Jujuy señalaron que las tareas continúan durante la mañana y que el restablecimiento está previsto para alrededor de las 10:30.

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