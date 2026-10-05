Viajó desde Estados Unidos para ver a Cazzu en Jujuy y contó su increíble historia como fan

El autógrafo de Cazzu para Roxana en su libro "Perreo"

Roxana junto a Cazzu en Estados Unidos

La presentación de Cazzu en Jujuy movilizó a fanáticos de distintos puntos del país y también del exterior. Una de las historias que más llamó la atención fue la de Roxana Zelayandia , una mujer nacida en El Salvador y radicada desde hace 26 años en Estados Unidos, que decidió viajar hasta San Salvador de Jujuy exclusivamente para presenciar el recital.

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Para Roxana fue, además, su primera visita a Argentina y a Jujuy . Según contó, cuando supo que la artista actuaría en su provincia natal tomó la decisión de hacer el viaje.

“Ella va a hacer concierto en su casa”, recordó sobre el momento en que comenzó a pensar en venir a Jujuy. Finalmente, tras la modificación de la fecha del espectáculo, compró el pasaje y emprendió el viaje.

Roxana nació en San Vicente, El Salvador , aunque vive en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. Durante la entrevista destacó incluso una coincidencia que la sorprendió: la capital de su país, San Salvador , lleva el mismo nombre que la ciudad donde nació Cazzu.

Su admiración por la cantante comenzó de manera progresiva. Primero se acercó a sus cumbias y luego empezó a investigar sobre su trayectoria, sus discos y su historia personal.

Ese interés terminó convirtiéndose en una verdadera pasión. Cuando Cazzu anunció una gira por México, Roxana viajó a Ciudad de México y Guadalajara para verla por primera vez en vivo.

“Quedé impactada”, aseguró al recordar aquellos conciertos. Para ella, la artista transmite una combinación de fragilidad y fortaleza que terminó de consolidar su admiración.

“Fue más que un espectáculo, fue su alma entera”

La experiencia del recital en Jujuy superó sus expectativas. Roxana aseguró que quedó sorprendida por la cantidad de público y por la conexión que se generó entre Cazzu y sus seguidores.

Destacó que los asistentes conocían canciones de todas las etapas de la artista, desde el trap hasta el folclore y las baladas.

“Fue más que un espectáculo, fue su alma entera. Puso todo, dio todo”, expresó sobre la presentación de la jujeña.

También comparó la forma de vivir los recitales en Argentina con su experiencia en Estados Unidos y remarcó especialmente la intensidad del público local.

“La pasión acá es otro mundo. Es totalmente diferente que en otros países”, afirmó.

Para Roxana, Cazzu además tiene una característica difícil de comparar con otros artistas: su capacidad constante de sorprender.

“Yo a Cazzu la veo como una cajita de Pandora. Nunca sabes qué va a salir de ella, nunca sabes qué álbum va a sacar, nunca sabes qué va a hacer después”, señaló.

El día que conoció personalmente a Cazzu

La historia de Roxana con la cantante tuvo otro capítulo especial durante un concierto en Arizona, Estados Unidos.

Después de no conseguir entradas para una presentación en Nueva York, decidió viajar al estado donde vive su hermano. Allí logró comprar dos entradas y asistió junto a su hija.

Antes del espectáculo quiso entregarle un regalo a Cazzu y también otro para su hija, Inti. Por eso decidió esperar cerca del lugar donde la artista ingresaría para ensayar.

Tras varias horas de espera y cuando ya pensaba retirarse, Cazzu llegó.

Roxana relató que quedó impactada por la actitud de la artista durante ese encuentro.

“Ella me abrazó y me dice: ‘¿Qué haces en este calor?’. Y yo le dije: ‘Quería conocerte’”, recordó.

El nerviosismo fue tal que olvidó pedirle una fotografía o un autógrafo. Según contó, fue la propia Cazzu quien le preguntó qué quería y buscó la forma de firmarle un libro y tomarse una foto con ella.

El encuentro se extendió durante aproximadamente diez minutos.

“Yo me paralicé. No podía creer la mujer que tenía enfrente”, relató.

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La sorpresa que recibió durante el concierto

Roxana había incluido una carta entre los regalos que le entregó a Cazzu, aunque nunca imaginó que la cantante llegaría a leerla.

La gran sorpresa ocurrió durante el recital.

Cuando Cazzu comenzó a cantar una canción vinculada a Inti, mencionó a Roxana desde el escenario.

“Yo casi me caía”, recordó sobre aquel momento. Fue su hija quien terminó de confirmarle lo que acababa de ocurrir: la artista la había nombrado durante el espectáculo.

Ahora, aquella historia sumó un nuevo capítulo en Jujuy. Roxana atravesó países y miles de kilómetros para ver a Cazzu cantar en su propia tierra y terminó descubriendo, además, la dimensión que tiene el vínculo entre la artista jujeña y su público.