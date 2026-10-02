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2 de octubre de 2026 - 13:37
Jujuy.

Recolectarán mercadería en el show de Cazzu para una ONG

Durante el recital de Cazzu en el estadio 23 de Agosto recibirán alimentos no perecederos que serán destinados a espacios sociocomunitarios

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La iniciativa invita a quienes concurran al espectáculo a acercar una donación antes de ingresar al estadio. Todo lo recaudado será destinado a espacios sociocomunitarios de Jujuy, con el objetivo de colaborar con niños, niñas y familias que necesitan asistencia.

Qué alimentos se pueden llevar al recital de Cazzu

Desde la organización indicaron que los puntos de recepción estarán ubicados en los accesos al estadio 23 de Agosto, por lo que las personas podrán entregar sus donaciones antes de entrar al espectáculo.

Entre los productos que pueden acercarse se encuentran arroz, fideos, harina, leche en polvo, legumbres y conservas, además de otros alimentos no perecederos.

“Lo que tengas a mano suma”, señalaron desde la campaña, que busca aprovechar la convocatoria del recital para ampliar la ayuda y llegar a distintos espacios comunitarios de la provincia.

A qué hora abren las puertas y cuándo comienza el show

Para quienes ya preparan su llegada al estadio, las puertas del 23 de Agosto se abrirán mañana a las 18 horas, permitiendo el ingreso del público con anticipación.

El inicio del show está previsto para las 21 horas, por lo que desde la organización recomiendan concurrir con tiempo, tanto para evitar demoras en los accesos como para poder realizar la donación de alimentos antes de ingresar.

Una acción solidaria durante uno de los shows más esperados

Cazzu llegará a Jujuy con “Latinaje en Vivo”, en una presentación que genera una gran expectativa entre sus seguidores y que tendrá al estadio 23 de Agosto como escenario.

La presentación tiene un significado especial para la artista jujeña, en medio de una gira que viene recorriendo distintos escenarios y que tendrá en su provincia uno de sus puntos más destacados.

En paralelo al espectáculo, la presencia de “Ningún pibe con hambre” permitirá transformar la convocatoria del recital en una acción solidaria. Incluso quienes no asistan al show pueden colaborar difundiendo la campaña para que la iniciativa llegue a más personas.

La propuesta es concreta: quienes vayan al recital pueden sumar un alimento no perecedero y entregarlo antes de ingresar al estadio, combinando una de las citas musicales más esperadas con una acción de ayuda para distintos sectores de Jujuy.

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