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2 de agosto de 2026 - 17:09
Finde Estudiantil.

Estudiantes del Comercial 1 impulsaron una colecta solidaria para una escuela de Cochinoca

Estudiantes del Comer 1 reunieron alimentos no perecederos, ropa y otros elementos para colaborar con una institución educativa de la Puna.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colecta solidaria del Comercial 1

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La iniciativa consistió en reunir alimentos no perecederos, ropa y otros elementos que serán entregados a la institución educativa del norte de la provincia. La campaña fue acompañada por toda la comunidad del colegio, que se sumó a la propuesta mientras se desarrollaba una nueva edición del tradicional encuentro estudiantil.

Gabriel Ramos, uno de los alumnos que participó de la organización, contó que la respuesta fue muy positiva y que las donaciones continuaron llegando durante toda la jornada. "Son alimentos no perecederos y ropa. Ahora, en la segunda pasada, vienen más cosas todavía. Todo sea por los chicos, que algunas veces no tienen recursos", expresó.

El estudiante explicó que la idea surgió al conocer las necesidades que atraviesan muchas familias del interior de la provincia y buscar una manera de ayudar desde el colegio. "Sabemos que en el norte a veces escasea la ropa y otras cosas. Decidimos donar para que ellos tengan un poco más", señaló.

Además, recordó que la solidaridad ya había sido protagonista en ediciones anteriores del Finde Estudiantil. El año pasado, el colegio impulsó una iniciativa similar con la entrega de peluches y, este año, decidieron repetir el espíritu de la propuesta, pero orientándolo a una campaña solidaria.

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