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1 de agosto de 2026 - 18:40
FNE.

Después de las napolitanas del Finde Estudiantil, así limpiaron el estadio los estudiantes

Tras cada presentación, los estudiantes recogen las napolitanas y dejan limpio el estadio en el primer día del Finde Estudiantil.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Las napolitanas volvieron a teñir de color el estadio 23 de Agosto en el Fin de Semana Estudiantil 2026. Como ocurre cada año, los estudiantes rompieron los tradicionales carteles de papel durante las coreografías para acompañar el ingreso de sus promociones. Pero una vez terminado el show, comenzó otra escena que también llamó la atención: decenas de alumnos recogiendo cada papel para dejar el lugar en condiciones.

La limpieza de cada sector no fue casual. Se trató de una condición establecida para permitir el regreso de las napolitanas, una de las tradiciones más emblemáticas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En la previa del evento, la presidenta de la Comisión Estudiantil, Tiara Luna, había adelantado en diálogo con TodoJujuy que cada colegio podría volver a utilizar las napolitanas, siempre y cuando se hiciera responsable de limpiar el espacio una vez finalizada su participación. "Cada colegio tiene la oportunidad de romper las napolitanas, pero con la condición de que, al terminar, cada uno limpie su sector. Me parece perfecto para que quede todo ordenado", había explicado.

La propuesta buscó recuperar una tradición muy esperada por los estudiantes sin descuidar el cuidado del estadio. Y durante la primera jornada pudo verse que la consigna se cumplió: al finalizar cada presentación, los propios alumnos comenzaron a juntar los papeles que habían lanzado minutos antes, dejando el lugar listo para el siguiente colegio.

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