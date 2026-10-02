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2 de octubre de 2026 - 13:36
Río Blanco

Primera peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y operativo para el domingo de las familias

Este domingo 4 comienza la peregrinación a Río Blanco con las familias de Capital y Palpalá. La salida será a las 5 y habrá seis misas durante el día.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Miles de fieles caminarán este domingo hacia Río Blanco en la primera peregrinación de octubre. Conocé los horarios, las misas y el operativo sanitario.

Miles de fieles caminarán este domingo hacia Río Blanco en la primera peregrinación de octubre. Conocé los horarios, las misas y el operativo sanitario.

La peregrinación a Río Blanco comenzará este domingo 4 de octubre con una de las jornadas más tradicionales del calendario religioso de Jujuy: la primera caminata estará dedicada a las familias y parroquias de San Salvador de Jujuy y Palpalá. Desde las primeras horas de la madrugada, miles de fieles volverán a transitar el camino hacia el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, dando inicio a las peregrinaciones dominicales de 2026.

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“Todos somos Iglesia, todos somos misión” “Todos somos Iglesia, todos somos misión”

Este año, las celebraciones se desarrollan bajo el lema “Todos somos Iglesia, todos somos misión”. La primera peregrinación tendrá lugar tres días antes de la fecha central: el miércoles 7 de octubre, Día de la Virgen y Patrona de Jujuy, cuando la convocatoria estará abierta a toda la feligresía.

  • Domingo 4 de octubre (1ª Peregrinación): Participan familias y parroquias de Capital y Palpalá, con misas matutinas, vespertinas y rezo del rosario.
  • Martes 6 y Miércoles 7 de octubre (Festividad Central): Vigilia el martes hasta la medianoche con cambio de manto. El miércoles, Día de la Madre y Patrona de Jujuy, se celebran misas durante el día, destacándose la presencia de un arzobispo invitado en la celebración central.
  • Sábado 10 de octubre: Olimpíadas Bíblicas parroquiales.
  • Domingo 11 de octubre (2ª Peregrinación): Concurren familias de la provincia y parroquias diocesanas.
  • Domingo 18 de octubre (3ª Peregrinación): Jornada dedicada a la familia, las misiones, bendición a las madres y peregrinación de enfermos.
  • Domingo 25 de octubre (4ª Peregrinación): Participan los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia, cerrando con actividades culturales.
  • Sábado 31 de octubre y Domingo 1 de noviembre: Peregrinación de gauchos y paisanas el sábado con misa y bendición. El domingo se celebra la Fiesta Patronal del Pueblo de Río Blanco con misas, procesión y desfile tradicional.

A qué hora sale la peregrinación este domingo

La imagen peregrina partirá a las 5 de la mañana desde la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy, acompañada por las tradicionales bandas de sikuris y los fieles que emprenderán el recorrido hacia Río Blanco.

La Municipalidad capitalina dispuso un operativo especial de tránsito que comenzará también desde las 5. Los cortes serán progresivos y acompañarán el desplazamiento de los peregrinos, con personal motorizado y agentes destinados a ordenar la convivencia entre el tránsito vehicular y la gran cantidad de personas que caminarán hacia el Santuario.

La llegada de la imagen peregrina está prevista para la misa de las 8.30. La llegada de la imagen peregrina está prevista para la misa de las 8.30.

Horarios de las misas del domingo 4

Durante esta primera jornada habrá seis celebraciones:

  • 7:00: misa.
  • 8:30: misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral.
  • 10:30: misa.
  • 12:00: misa.
  • 18:00: misa.
  • 19:30: última misa de la jornada.

Además, el Santo Rosario se rezará a las 6.30 y a las 19. Las celebraciones de las 7 y 8.30 se realizarán en el campito, mientras que las restantes están previstas en el templo.

SAME acompañará a los peregrinos desde las 5

El Ministerio de Salud confirmó un operativo que se repetirá durante todos los domingos de octubre y también el miércoles 7. El SAME 107 comenzará su cobertura a las 5 de la mañana, acompañando con una ambulancia la salida desde la Catedral. Otra unidad estará destinada a quienes peregrinen desde Alto Comedero y Palpalá.

El despliegue del SAME estará integrado por aproximadamente 25 personas, entre médicos, enfermeros, técnicos en emergencias prehospitalarias, operadores, personal de logística y profesionales de Salud Mental. Habrá además dos puestos médicos avanzados, uno en el Santuario y otro en la Capilla.

A ese dispositivo se sumará el Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá con 12 integrantes de diferentes áreas. Trabajarán de 7 a 13 durante cada domingo de peregrinación y también el Día de la Virgen.

Los peregrinos podrán acceder a controles de presión arterial, glucemia y signos vitales, vacunación y asistencia primaria. Los equipos también estarán preparados para realizar derivaciones ante emergencias. Entre las situaciones más frecuentes durante estas caminatas aparecen el agotamiento, la deshidratación, los calambres, las ampollas y los cuadros vinculados al calor.

Qué recomiendan llevar

Desde la organización aconsejan concurrir con agua suficiente para mantenerse hidratado, protección para el sol, paraguas y silla o asiento plegable para permanecer durante las celebraciones.

La recomendación adquiere especial importancia para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayor vulnerabilidad frente al esfuerzo físico y las altas temperaturas.

Así, desde las 5 de la mañana de este domingo, Jujuy volverá a protagonizar una de sus manifestaciones de fe más convocantes. Las familias de Capital y Palpalá serán las encargadas de abrir el camino hacia Río Blanco en este octubre de peregrinaciones.

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