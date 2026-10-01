Axel llegó a Jujuy: "Vengo enamorado de esta tierra"

Axel ya está en Jujuy y anticipó una noche llena de sorpresas

Axel ya está en Jujuy y su llegada tuvo bastante de aquello que promete para la noche del viernes : música, espontaneidad y emoción. Después de dormir apenas dos horas y atravesar un largo viaje desde Córdoba, el cantante arribó a la provincia y habló en exclusiva con Canal 4 y TodoJujuy antes de su presentación en el Centro Cultural Martín Fierro. Apenas comenzó la charla dejó en claro que su relación con esta tierra excede ampliamente los escenarios: “Amo esta provincia” , aseguró.

Música. Axel prepara un nuevo show en Jujuy: qué canciones hará y anticipó quién cantará con él

“Llego acá y veo este paisaje y digo: me quiero quedar una semana”, contó entre risas. Pero detrás de esa frase hay una historia mucho más profunda, construida con recuerdos de su madre, viajes familiares y una conexión con el paisaje jujeño que, según reconoció, fue transformándose con los años.

Su llegada tampoco fue convencional. Antes de aterrizar, los pasajeros del avión tuvieron un pequeño recital inesperado.

“Llego acá y veo este paisaje y digo: me quiero quedar una semana” “Llego acá y veo este paisaje y digo: me quiero quedar una semana”

De Córdoba a Jujuy y un recital a miles de metros de altura

Axel venía desde Traslasierra, donde tiene su casa. Salió alrededor de las 2.30 de la madrugada, manejó dos horas y media hasta el aeropuerto de Córdoba, tomó un vuelo hacia Buenos Aires y desde allí emprendió finalmente el viaje a Jujuy.

Había dormido apenas dos horas. En el aeropuerto comenzaron las fotos y los saludos. Ya arriba del avión, un grupo de pasajeros insistió para que cantara. La casualidad ayudó: esta vez tenía la guitarra a mano.

“Dije: ‘Bueno, dale’. Agarré la guitarra y nos pusimos a cantar en pleno vuelo. Toda la gente filmando. Fue un vuelo diferente”.

El tema elegido fue “Celebra la vida” y rápidamente se sumaron quienes viajaban rumbo a Jujuy. Axel se tomó con humor el improvisado recital y hasta bromeó durante la entrevista: “No tenía gorra para pasar la gorra”.

El recibimiento fue apenas el comienzo de una visita que para él tiene un significado particular.

“Vengo realmente enamorado de Jujuy”

Axel contó que durante muchos años conoció la provincia principalmente desde su lugar de artista: llegaba, hacía sus conciertos y regresaba. Eso cambió después de la pandemia. En aquel momento tomó una decisión diferente. Enganchó una casa rodante a su camioneta, reunió a sus hijos y su familia y salió de viaje. El destino elegido fue Jujuy.

“Recorrimos un montón de la provincia que yo no conocía. Yo siempre venía como artista” “Recorrimos un montón de la provincia que yo no conocía. Yo siempre venía como artista”

Purmamarca quedó especialmente guardada en su memoria. Recordó a sus hijos jugando en la plaza, compitiendo para ver quién permanecía más tiempo colgado de un poste y comprándose un pequeño poncho. También se acordó, entre risas, de las dificultades para encontrar dónde estacionar la casa rodante.

Pero ese recorrido tuvo además una carga emocional mucho más profunda: su mamá había conocido Jujuy muchos años antes y le hablaba de la provincia cuando él era chico. “Mi mamá amaba Jujuy”, contó. Había llegado durante un viaje de egresados y después le relataba historias de Humahuaca, Purmamarca, Hornocal y Maimará. Como era maestra, también le transmitía relatos vinculados con la historia jujeña.

Aquellos recuerdos permanecieron en Axel hasta que finalmente pudo recorrer esos mismos lugares.

“Antes venía amando la cultura, amando a la gente y al público. Pero a partir de conocer Jujuy se transformó en un lugar donde hay un amor por la Madre Tierra como en ningún otro lugar del mundo”. “Antes venía amando la cultura, amando a la gente y al público. Pero a partir de conocer Jujuy se transformó en un lugar donde hay un amor por la Madre Tierra como en ningún otro lugar del mundo”.

El músico, que actualmente vive rodeado de montañas, encontró allí otra conexión con la provincia: “Me conecto mucho con Jujuy de una manera diferente a otros años”, explicó. Y dejó quizás la definición más personal de toda la entrevista: “Vengo desde otro lado, no solamente como músico, sino como amante de esta tierra”.

Un show con Pucho González, Tunay y alguna sorpresa más

El reencuentro con el público será este viernes y Axel promete un espectáculo de más de dos horas, atravesado por distintos momentos de su carrera. Habrá canciones inevitables como “Amo”, “Tu amor por siempre”, “Te voy a amar” y “Celebra la vida”, junto con temas de “Vuelve”, el álbum que presentó después de siete años sin lanzar un disco de estudio.

“Es un concierto muy emocionante, donde está desde la euforia a la nostalgia, la reflexión, el romanticismo y la alegría. Hay muchas emociones” “Es un concierto muy emocionante, donde está desde la euforia a la nostalgia, la reflexión, el romanticismo y la alegría. Hay muchas emociones”

La noche tendrá además una fuerte presencia jujeña. Axel confirmó que Pucho González será uno de sus invitados y también subirán al escenario Tincho y Santi, de Tunay, con quienes ya compartió música anteriormente.

Y dejó abierta una puerta: “Por ahí se suma algún invitado más”, anticipó.

El cantante explicó que suele prestar atención a los mensajes que recibe de artistas emergentes cuando visita una ciudad. Si descubre una voz que le interesa, la trayectoria no representa un impedimento: “¿Qué importa si estás empezando o estás súper consagrado?”.

Axel ya prepara otro disco y anticipó dos invitados internacionales

Jujuy lo encuentra además cerrando una etapa. Después de recorrer Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay y España, además de decenas de presentaciones en Argentina, el músico se prepara para terminar esta serie de conciertos y meterse nuevamente en el estudio.

Allí comenzará a trabajar de lleno en su próximo disco. No quiso revelar nombres, pero dejó una pista importante: ya tiene confirmados dos artistas colombianos, ambos hombres y figuras reconocidas en América Latina, que participarán en canciones diferentes.

Sobre el espíritu del nuevo material fue bastante más explícito. “Es un disco muy alegre. Creo que representa mucho mi presente. Estoy en un momento de mucha paz, de mucha alegría, e inevitablemente eso se ve reflejado en las canciones”.

Antes de encerrarse a grabar, sin embargo, queda una cita que Axel espera especialmente.

Cuándo canta Axel en Jujuy y cómo comprar las entradas

Axel se presentará este viernes 2 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro de San Salvador de Jujuy, con su gira “Así Vivir Tour”. La apertura de puertas está anunciada para las 20.

Las entradas continúan disponibles a través de Norte Ticket

Axel cerró la charla con Canal 4 y Todojujuy con una invitación y un deseo para su regreso:

"llenar nuevamente el teatro y convertir el encuentro con los jujeños en “una noche inolvidable”. "llenar nuevamente el teatro y convertir el encuentro con los jujeños en “una noche inolvidable”.