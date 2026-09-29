Axel prepara un nuevo show en Jujuy: qué canciones hará y anticipó quién cantará con él

Axel llega a Jujuy con su nueva gira “Así Vivir Tour”

Axel volverá a Jujuy este viernes 2 de octubre, a las 21, para presentarse en el Centro Cultural Martín Fierro. En diálogo con TodoJujuy, adelantó que el concierto tendrá una puesta renovada y confirmó que Pucho González cantará con él.

El repertorio combinará las canciones que lo acompañaron durante años con temas de su último disco. Axel contó que también reserva un espacio para preguntarle al público qué quiere escuchar. “Siempre salta alguien que dice: ‘A mí esta canción me identificó, me la dedicaron o me sacó de un momento difícil, y no la hiciste’”, relató. En esos casos, explicó, va al piano o a la guitarra para tocar los temas que le piden.

Una nueva puesta para su regreso a Jujuy El músico dijo que renovó la escenografía, las visuales y las imágenes del espectáculo. Su intención, señaló, es que el público pueda cantar y bailar, pero también emocionarse con las canciones.

Durante la charla recordó sus anteriores visitas a la provincia y los conciertos que dio en Acrópolis. “Tengo muy lindos recuerdos en Jujuy”, expresó.

Antes de despedirse, anunció la participación de Pucho González en el recital: “Va a ser una gran sorpresa para mí y para la gente cantar juntos”. Las entradas, según indicaron durante el programa, ya están disponibles. Pucho González, músico de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







