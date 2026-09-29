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29 de septiembre de 2026 - 12:43
Música.

Axel prepara un nuevo show en Jujuy: qué canciones hará y anticipó quién cantará con él

El cantante se presentará el viernes 2 de octubre en el Centro Cultural Martín Fierro. Habrá temas clásicos, canciones de su último disco y pedidos del público.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El repertorio combinará las canciones que lo acompañaron durante años con temas de su último disco. Axel contó que también reserva un espacio para preguntarle al público qué quiere escuchar. “Siempre salta alguien que dice: ‘A mí esta canción me identificó, me la dedicaron o me sacó de un momento difícil, y no la hiciste’”, relató. En esos casos, explicó, va al piano o a la guitarra para tocar los temas que le piden.

Una nueva puesta para su regreso a Jujuy

El músico dijo que renovó la escenografía, las visuales y las imágenes del espectáculo. Su intención, señaló, es que el público pueda cantar y bailar, pero también emocionarse con las canciones.

Durante la charla recordó sus anteriores visitas a la provincia y los conciertos que dio en Acrópolis. “Tengo muy lindos recuerdos en Jujuy”, expresó.

Antes de despedirse, anunció la participación de Pucho González en el recital: “Va a ser una gran sorpresa para mí y para la gente cantar juntos”. Las entradas, según indicaron durante el programa, ya están disponibles.

Pucho Gonz&aacute;lez, m&uacute;sico de Jujuy

Pucho González, músico de Jujuy

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