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29 de septiembre de 2026 - 13:10
Solidaridad.

San Salvador de Jujuy: abandonaron gatos recién nacidos y buscan una "mamá nodriza"

Los gatos fueron abandonados en el asentamiento 16 de mayo de San Salvador de Jujuy y necesitan una “mamá nodriza” para que los pueda alimentar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gatos abandonados

A través de sus redes sociales la Asociación Amigos del Animal Jujuy realizó un llamado urgente por una “mamá nodriza” para poder alimentar a gatos recién nacidos que fueron abandonados en el asentamiento 16 de mayo, sector ubicado al lado del Barrio Malvinas en San Salvador de Jujuy.

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De acuerdo a la publicación, los gatos son “bebés muy pequeños, indefensos y necesitan urgentemente una mamá gata que esté amamantando para poder sobrevivir. No pueden valerse por sí mismos y necesitan calor, leche y cuidados constantes”.

Así también dijeron que en caso de no poder conseguir una gata para amamantar a los cachorros, solicitaron “alguien con experiencia que pueda hacerse cargo de ellos”, y agregaron que “es urgente, cada hora cuenta para estos bebés

Desde la Asociación Amigos del Animal Jujuy recordaron que para comunicarse pueden llamar al 3885184774.

Abandono animal en Jujuy: qué dice la Justicia

En Jujuy hay normas concretas que permiten intervenir cuando se detectan situaciones de desamparo, falta de alimento, ausencia de agua, negligencia en los cuidados o animales librados a su suerte en la vía pública.

Así lo explicó a TodoJujuy Andrea Szechi, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy y según detalló, la herramienta más directa que tiene hoy la provincia es el Código Contravencional de Jujuy.

En este sentido el artículo 93 sanciona incumplimientos vinculados al cuidado y manejo de animales. Ese artículo incluye obligaciones como brindar alimentación sana y nutritiva, mantener condiciones de vida adecuadas, conservar al animal dentro del domicilio con las debidas seguridades y garantizar su bienestar general.

La otra norma provincial que aparece en este debate es la ley 6293, sancionada en Jujuy en 2022, que creó el Régimen de Cuidado Responsable y Protección de los Animales de Compañía. Allí, el abandono aparece expresamente mencionado dentro del objeto de la ley, junto con el maltrato, la crueldad, la ausencia de auxilio, la omisión y la dejadez de atención.

Szechi aclaró que esta ley prevé el abandono como problemática, pero no lo desarrolla con una tipificación sancionatoria tan directa como el Código Contravencional. Por eso, en la práctica, cuando hay una denuncia concreta y pruebas suficientes, el artículo 93 suele ser la vía más inmediata para impulsar una investigación y aplicar una sanción.

La denuncia se realizar en la Comisaría más cercana con los datos de dónde ocurre el problema y con pruebas pertinentes (fotos, videos, indicación exacta del lugar, entre otras).

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