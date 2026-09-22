San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , confirmó un cronograma de restricciones totales al tránsito vehicular por obras de repavimentación en distintas calles del centro capitalino.

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Solicitaron a los conductores circular con precaución, prestar especial atención a la señalización dispuesta en cada sector y respetar las indicaciones del personal apostado en los lugares de intervención, a fin de contribuir al ordenamiento de la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)

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