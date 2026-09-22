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22 de septiembre de 2026 - 15:45
Cambios.

San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación

Esta semana en San Salvador de Jujuy, habrá cambios en el tránsito en calles de la ciudad por repavimentación.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
San Salvador de Jujuy: restriccionesde tránsito por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)

San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó un cronograma de restricciones totales al tránsito vehicular por obras de repavimentación en distintas calles del centro capitalino.

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El cronograma en San Salvador de Jujuy

  • Miércoles 23 de septiembre: Lamadrid, entre Fascio y Salta, con restricción total del tránsito.
  • Jueves 24 de septiembre: Lamadrid, entre Salta y Güemes, con restricción total del tránsito.
  • Viernes 25 de septiembre: Salta, entre Lamadrid y Balcarce, con restricción total del tránsito.
  • Lunes 28 de septiembre: Salta, entre Balcarce y Lavalle, con restricción total del tránsito.

Solicitaron a los conductores circular con precaución, prestar especial atención a la señalización dispuesta en cada sector y respetar las indicaciones del personal apostado en los lugares de intervención, a fin de contribuir al ordenamiento de la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

San Salvador de Jujuy: restricciones de tr&aacute;nsito por obras de repavimentaci&oacute;n (Foto ilustrativa)

San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación (Foto ilustrativa)

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