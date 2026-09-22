San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito por obras de repavimentación

La Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó un cronograma de restricciones totales al tránsito vehicular por obras de repavimentación en distintas calles del centro capitalino.
El cronograma en San Salvador de Jujuy
- Miércoles 23 de septiembre: Lamadrid, entre Fascio y Salta, con restricción total del tránsito.
- Jueves 24 de septiembre: Lamadrid, entre Salta y Güemes, con restricción total del tránsito.
- Viernes 25 de septiembre: Salta, entre Lamadrid y Balcarce, con restricción total del tránsito.
- Lunes 28 de septiembre: Salta, entre Balcarce y Lavalle, con restricción total del tránsito.
Solicitaron a los conductores circular con precaución, prestar especial atención a la señalización dispuesta en cada sector y respetar las indicaciones del personal apostado en los lugares de intervención, a fin de contribuir al ordenamiento de la circulación durante el desarrollo de los trabajos.
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