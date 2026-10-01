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1 de octubre de 2026 - 12:21
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: adulterar el DNI digital es un delito penal con penas de hasta 8 años

En el marco de la nueva Ley Penal Juvenil, el falsificar el DNI de menores “para entrar a un boliche” puede traer consecuencias judiciales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ley Penal Juvenil (Foto ilustrativa)

Desde la policía de la provincia recordaron que finalizó el régimen especial que estaba vigente durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) en relación al ingreso excepcional de menores a partir de los 16 años a los boliches durante la Fiesta estudiantil.

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En ese sentido adelantaron que continuaran los controles y en caso de infracciones las sanciones serán tanto para “los propietarios de los locales como a los padres, madres y tutores por el incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia, conforme normativa contravencional vigente en nuestra provincia”.

Adulterar un DNI es un delito penal

En el marco de la nueva Ley Penal Juvenil, el adulterar o falsificar el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un delito en el marco de la nueva Ley Penal Juvenil que bajó, entre otros puntos, la edad de imputabilidad a los 14 años en la Argentina.

Es por ello que desde la policía recordaron que, en caso detectar DNI adulterados la causa “será derivada a la faz penal correspondiente, bajo la nueva legislación vigente de imputabilidad”.

Entra en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil (foto generada con IA)

Entra en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil (foto generada con IA)

Penas de 3 a 8 años

Adulterar o usar un DNI falso es un delito federal grave en Argentina, y bajo el Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), los adolescentes a partir de los 14 años de edad pueden ser juzgados y penalizados por esta conducta.

Lo que comúnmente se considera una "travesura" para entrar a un boliche o comprar alcohol ahora conlleva serias consecuencias legales.

El DNI es un documento destinado a acreditar la identidad de las personas, la pena no es leve, sino de 3 a 8 años. No importa que la intención haya sido solo “entrar a bailar”, la ley mira que se usó un documento falso. Desde septiembre, ese chico de 14 o 15 años puede quedar imputado por un delito lejos de ser menor.

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