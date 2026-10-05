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5 de octubre de 2026 - 16:54
Jujuy.

Fin de semana largo en Jujuy: tres escapadas para distintos presupuestos

El próximo fin de semana largo invita a recorrer Jujuy. Tres destinos para disfrutar según el presupuesto disponible

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Para quienes todavía no organizaron una salida, la provincia ofrece alternativas muy diferentes entre sí y que pueden adaptarse al bolsillo. Desde una escapada de un día cerca de San Salvador de Jujuy hasta un recorrido por la Quebrada y las Salinas Grandes.

Presupuesto bajo: Yala y Termas de Reyes

Para quienes quieren aprovechar el feriado sin gastar demasiado, Yala y la zona de Reyes aparecen como una alternativa cercana a San Salvador de Jujuy.

El plan puede hacerse en el día, lo que permite ahorrar en alojamiento. En Yala se puede recorrer el entorno natural, realizar caminatas y visitar sectores del Parque Provincial Potrero de Yala y sus lagunas.

También se puede combinar la jornada con un recorrido por Reyes, disfrutar del paisaje y llevar comida preparada desde casa para reducir todavía más los gastos.

Es una opción ideal para:

  • parejas o familias que no quieren pagar alojamiento;
  • quienes cuentan con vehículo propio o buscan una salida cercana;
  • pasar el día al aire libre y regresar a Capital por la tarde o noche.

Nivel de gasto: bajo. El principal desembolso estará en transporte, combustible y comida.

Presupuesto intermedio: Tilcara y Humahuaca

Para quienes pueden destinar un poco más de dinero, una escapada por la Quebrada de Humahuaca permite aprovechar mejor los tres días.

Una opción es alojarse una noche en Tilcara y utilizar la localidad como punto de partida para recorrer otros destinos. Entre los clásicos aparecen el centro histórico, la zona del Pucará y los paisajes que rodean al pueblo.

El recorrido puede continuar hacia Humahuaca, donde se puede visitar el Monumento a los Héroes de la Independencia, caminar por sus calles históricas y aprovechar la oferta gastronómica de la zona.

La Quebrada de Humahuaca constituye uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy y atraviesa un valle montañoso de unos 155 kilómetros.

Para controlar el presupuesto, una buena estrategia es reservar una sola noche, elegir hospedajes sencillos y organizar algunas comidas por cuenta propia.

Nivel de gasto: medio. Incluye traslado, una noche de alojamiento, gastronomía y eventualmente entradas o actividades.

Presupuesto más alto: Purmamarca y Salinas Grandes

Para quienes quieren convertir el fin de semana largo en una verdadera minivacación, una de las alternativas más completas es Purmamarca y Salinas Grandes.

La propuesta puede comenzar con una noche en Purmamarca, recorrer el Cerro de los Siete Colores, el Paseo de los Colorados, la plaza y el mercado artesanal.

Al día siguiente, el viaje puede continuar por la Cuesta de Lipán hasta Salinas Grandes, uno de los paisajes más reconocidos de la Puna jujeña.

Quienes tengan un presupuesto mayor pueden sumar dos noches de alojamiento, restaurantes, excursiones contratadas y traslados turísticos, evitando tener que manejar durante todo el recorrido.

Nivel de gasto: alto. El presupuesto contempla alojamiento turístico, gastronomía, combustible o excursiones y actividades adicionales.

Tres días para redescubrir Jujuy

El feriado del lunes 12 de octubre permitirá unir tres jornadas consecutivas de descanso, desde el sábado 10.

La ventaja para los jujeños es que no hace falta salir de la provincia para encontrar opciones muy distintas: Valles, Quebrada, Puna y Yungas concentran paisajes, gastronomía y propuestas turísticas a relativamente pocos kilómetros de distancia.

Antes de viajar, especialmente hacia zonas de altura, conviene consultar estado de rutas, pronóstico del tiempo y disponibilidad de alojamiento, ya que durante los fines de semana largos suele aumentar el movimiento turístico.

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