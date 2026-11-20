El mercado de tierras del corredor norte de San Salvador de Jujuy suma un nuevo proyecto. Agostini Desarrollos Inmobiliarios anunció el lanzamiento en preventa de Los Cedros , un loteo en El Ceibal, una de las zonas de mayor crecimiento del área metropolitana. El emprendimiento queda en un entorno arbolado, con fácil acceso desde la Ruta Nacional N.º 9, y apunta tanto a familias que buscan construir su primera casa como a quienes quieran instalar un comercio en un sector en expansión.

Para presentar el proyecto, la desarrolladora instalará su oficina móvil este viernes 20 de noviembre, de 14 a 19 horas , en el acceso a su loteo Tipuana (Ruta Nacional N.º 9, km 14, El Ceibal). Los interesados podrán recorrer el predio, conocer el entorno y recibir asesoramiento personalizado para elegir su lote.

Los Cedros tiene lotes desde 450 m² (15 x 30 metros) , una medida generosa para proyectar una vivienda con patio o un local comercial. El desarrollo incluye:

Agostini Desarrollos Inmobiliarios lanza Los Cedros: preventa de lotes en El Ceibal con financiación propia y sin bancos

Comprar en pozo: entrar antes, pagar menos

La preventa es la etapa en la que el comprador accede a los valores más bajos del proyecto. Comprar en pozo significa adquirir el terreno al inicio del desarrollo, antes de que se completen las obras. A medida que avanzan la infraestructura y la urbanización de la zona, la tierra suele valorizarse, y quien compró al comienzo se queda con esa diferencia.

Para quien piensa en la casa propia, es además una forma de ir pagando el terreno de a poco mientras el barrio se consolida, sin tener que juntar el valor total de entrada. Para quien busca resguardar sus ahorros, la tierra sigue siendo uno de los activos más elegidos por los argentinos frente a la inflación.

La clave, coinciden los especialistas del sector, está en a quién se le compra. Al invertir en un proyecto que todavía no está terminado, la trayectoria del desarrollador es la principal garantía. En ese punto, Agostini Desarrollos Inmobiliarios tiene más de 18 años de presencia en la provincia y varios loteos entregados. El último proyecto desarrollado es Tipuana, en la misma zona de El Ceibal, el cual tiene obras muy avanzadas y ya se puede observar su evolución.

Lote Fácil: financiación propia, sin bancos ni financieras

Uno de los diferenciales del proyecto es la forma de pago. La financiación se hace con Lote Fácil, el sistema exclusivo de la empresa, que funciona sin bancos ni financieras. El comprador elige en cuántas cuotas financiar y puede adelantar cuotas cuando quiera para achicar el saldo de su plan.

Las condiciones de lanzamiento son:

Entrega mínima desde $125.000

Saldo en hasta 149 cuotas desde $125.000

20% de descuento pagando de contado (promoción exclusiva de preventa)

Las cuotas se actualizan mes a mes según el Índice de la Construcción (Índice CAC), un mecanismo habitual en el mercado de lotes financiados que acompaña la evolución de los costos del sector.

Un nuevo comienzo en El Ceibal

Con Los Cedros, la empresa apuesta otra vez por El Ceibal, un sector que en los últimos años pasó de ser una zona de quintas a un polo residencial en crecimiento, gracias a la conectividad con la capital por la Ruta 9 y a la búsqueda de espacios verdes por parte de las familias jujeñas. El lema elegido para el lanzamiento lo resume: “Tu próximo proyecto de vida empieza acá”.

Datos de contacto

Atención en el loteo: viernes 20 de noviembre, de 14 a 19 h, en el acceso al loteo Tipuana, Ruta Nacional N.º 9, km 14, El Ceibal.

viernes 20 de noviembre, de 14 a 19 h, en el acceso al loteo Tipuana, Ruta Nacional N.º 9, km 14, El Ceibal. Oficina comercial: calle José de la Iglesia 1390, barrio Cuyaya, San Salvador de Jujuy.

calle José de la Iglesia 1390, barrio Cuyaya, San Salvador de Jujuy. Horario: lunes a viernes de 9 a 13 h y de 14 a 18 h; sábados de 9 a 13 h.

lunes a viernes de 9 a 13 h y de 14 a 18 h; sábados de 9 a 13 h. WhatsApp: 388 462 4099

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