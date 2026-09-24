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24 de septiembre de 2026 - 18:01
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El pueblo de Santa Fe ubicado junto a un río y es ideal para unas escapadas de primavera

Combina paisajes naturales, sitios históricos y propuestas al aire libre para disfrutar de la pesca, las caminatas y la tranquilidad cerca del río Coronda.

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Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de Santa Fe ubicado junto a un río y es ideal para unas escapadas de primavera.

El pueblo de Santa Fe ubicado junto a un río y es ideal para unas escapadas de primavera.

La cercanía de Arocena con el río Coronda se convirtió en uno de los principales atractivos de este pueblo de Santa Fe. La presencia del curso de agua aporta un escenario natural que realza el paisaje y convierte al lugar en una alternativa apropiada para realizar unas escapadas cortas y alejarse por un momento del ritmo cotidiano.

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Este entorno, caracterizado por su tranquilidad y sus espacios naturales, ayuda a explicar el creciente interés que comenzó a despertar el pueblo. Aunque todavía no figura entre los destinos más conocidos, Arocena empezó a llamar la atención de personas que prefieren sitios serenos y alejados de los circuitos turísticos más concurridos.

Arocena se encuentra dentro del corredor ribereño de la provincia de Santa Fe, una región integrada por pequeñas localidades donde predomina una vida tranquila y existe una estrecha relación con los ambientes vinculados al agua. Durante los últimos años, estos lugares fueron despertando un interés cada vez mayor entre los visitantes, en buena medida por la posibilidad de combinar paisajes naturales con las tradiciones y expresiones propias de cada comunidad.

El pasado de la localidad constituye otro de sus puntos de interés. La evolución de Arocena estuvo estrechamente relacionada con la llegada y expansión del ferrocarril, un proceso en el que tuvieron un papel destacado las primeras familias que se instalaron en la zona. Su presencia contribuyó a definir tanto las actividades económicas como las características sociales que posteriormente identificaron al pueblo.

Dónde queda Arocena

En el sector centro-sur de la provincia de Santa Fe se encuentra Arocena, una localidad ubicada a unos 54 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a aproximadamente 100 kilómetros de Rosario.

Su paisaje está marcado por la presencia de áreas rurales y por la cercanía con el río Coronda, una combinación que le aporta un ambiente tranquilo sin dejar de ofrecer una ubicación relativamente cercana a dos de las principales ciudades santafesinas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Arocena?

Entre los principales puntos de interés de la zona se encuentran sus paisajes apacibles, los espacios ubicados junto al agua y las distintas actividades vinculadas con el río Coronda.

La Laguna de Coronda ofrece un escenario adecuado para quienes buscan practicar pesca, relajarse en contacto con la naturaleza, contemplar diferentes especies de aves o simplemente caminar por el borde costero. Otra alternativa es visitar el paraje Comi-Pini, un espacio de acceso público que combina sectores a orillas del agua con antiguas construcciones, áreas destinadas al esparcimiento, lugares con sombra y distintos ambientes pensados para pasar los días cálidos al aire libre.

El recorrido por la localidad también puede incluir el Campo Ledesma y la Plaza San Martín, dos espacios que permiten descubrir distintos aspectos vinculados con el patrimonio, la historia y la identidad cultural del lugar mientras se disfruta de un paseo tranquilo.

Por otro lado, Arroyito, un curso de agua natural que recibe aportes de los arroyos procedentes de Córdoba, presenta un paisaje de características más silvestres. Durante los meses de verano, este entorno se convierte en una opción para realizar actividades al aire libre, entre ellas recorridos en cuatriciclo, caminatas y propuestas recreativas relacionadas con el agua.

Cómo llegar a Arocena

La principal vía para llegar a la localidad es la Ruta Nacional 11, una carretera que permite establecer una conexión directa con las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Una vez dentro de la zona, la red de caminos que atraviesa el territorio comunica el área urbana con los sectores ubicados cerca de la costa y con las áreas rurales circundantes, haciendo más sencillo desplazarse y conocer los distintos puntos del lugar.

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