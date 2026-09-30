Juan Soler fue convocado por Sergio Massa para liderar el Frente Renovador en Jujuy

El diputado provincial Juan Soler mantuvo un encuentro con Sergio Massa y asumirá la conducción y el armado del Frente Renovador en Jujuy .

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La reunión se produjo con la mirada puesta en las próximas elecciones y en la "reorganización del espacio justicialista en la provincia", indicaron. A partir de este encuentro, Soler comenzará una etapa de construcción del Frente Renovador en Jujuy.

Asimismo, señalaron que dentro de ese proceso también aparece como antecedente el resultado electoral de 2015: "Soler empieza su camino de construcción de la fuerza Massista en la única provincia donde en el 2015 , Massa ganó las elecciones a presidente".

Juan Soler junto a Sergio Massa.

Trabajo, producción y formación en oficios

Tras la reunión, Soler mencionó que "nuestro objetivo es consolidar en Jujuy el Frente Renovador, para que el peronismo pueda construir la unidad necesaria con ejes en el trabajo y la producción”.

El legislador también señaló que una de las líneas que buscará desarrollar estará relacionada con herramientas destinadas a trabajadores y capacitación.

“Voy a trabajar junto a Sergio Massa para los jujeños desde la escuela de oficios y todas las herramientas que mejoren al laburante en este momento tan difícil que generó Milei en las economías de las familias”, afirmó Soler.

Por último, desde el Frente Renovador manifestaron que la intención planteada es "revitalizar el espacio en la provincia con figuras jóvenes y de perfil ejecutivo, apostando a un peronismo que deje atrás las divisiones y vuelva a ser una alternativa real de poder para los jujeños".