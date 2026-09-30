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30 de septiembre de 2026 - 09:43
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Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas

Un fuerte incendio afectó un local de encomiendas en Aguas Blancas, Salta. Las llamas alcanzaron mercadería almacenada y generaron alarma en la zona.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El hecho trascendió durante las últimas horas a partir de imágenes registradas en el lugar, donde puede observarse la magnitud del incendio y una importante presencia de humo. Las primeras informaciones señalan que parte de la mercadería y los paquetes almacenados en el establecimiento fueron alcanzados por el fuego, aunque hasta esta mañana no existe una evaluación oficial de las pérdidas.

Investigan cómo comenzó el incendio en Aguas Blancas

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue el origen del incendio, por lo que habrá que esperar las pericias correspondientes para determinar qué desencadenó las llamas dentro del establecimiento.

Tampoco se difundió hasta ahora un reporte oficial que indique personas heridas o víctimas como consecuencia del episodio. Ante la falta de esa confirmación, las primeras informaciones se concentran principalmente en los daños materiales ocasionados dentro del local.

El incendio tuvo especial repercusión por haberse producido en Aguas Blancas, una localidad fronteriza donde el movimiento de mercadería y los servicios de transporte y encomiendas forman parte de la actividad cotidiana. La ciudad se encuentra frente a Bermejo, Bolivia, y pertenece al departamento Orán, en el norte de Salta.

Durante los últimos días, además, se mantiene una importante presencia de organismos provinciales y fuerzas de seguridad en la zona. La Policía de Salta realizó recientemente operativos en distintas localidades del departamento Orán, incluida Aguas Blancas, mientras que esta semana funciona allí un operativo especial del Registro Civil.

Hasta las primeras horas de este miércoles 30 de septiembre no se conoció un informe oficial que determine las causas del incendio ni la magnitud definitiva de los daños. La información continúa en desarrollo y podrá actualizarse cuando intervengan las autoridades y se conozcan los resultados de las primeras pericias.

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