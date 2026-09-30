miércoles 30 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2026 - 09:20
País.

Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Investigadores de la provincia de Tucumán avanzan con una vacuna oral que busca prevenir infecciones por Salmonella y Shigella con una sola dosis.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Investigadores de Tucumán avanzan en el desarrollo de una vacuna oral que busca generar protección frente a Salmonella y Shigella, dos bacterias capaces de provocar enfermedades gastrointestinales, especialmente durante la infancia.

Lee además
Nieve en Tafí del Valle - Tucumán (Foto: La Gaceta)
Frío en el NOA.

Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado
Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana.
Policiales.

Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

El proyecto se encuentra todavía en etapa preclínica, por lo que la formulación no está disponible para su aplicación en personas. Sin embargo, los ensayos realizados hasta el momento mostraron resultados favorables y una respuesta inmunitaria sostenida después de una sola dosis oral.

La investigación se lleva adelante en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El equipo está dirigido por la doctora Mónica Alejandra Delgado e integrado por María Victoria Pacello, Fátima Villagra, Oriana Páez, Marcela Bonano, Fabián Enrique López y María de las Mercedes Pescaretti.

Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Una cepa modificada para generar defensas

La base de la vacuna es una cepa de Salmonella modificada genéticamente y atenuada. El objetivo de esta modificación es que la bacteria no produzca la enfermedad, pero conserve la capacidad de estimular las defensas del organismo.

De acuerdo con los resultados difundidos por la Universidad Nacional de Tucumán, la cepa mostró ser segura y altamente inmunogénica durante los estudios realizados. Además, produjo una respuesta inmune sostenida tras una única dosis y logró proteger frente a cepas patógenas tanto de Salmonella como de Shigella.

Las dos bacterias pueden provocar síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal, y los investigadores apuntan principalmente a desarrollar una herramienta preventiva destinada a la población infantil.

Una vacuna oral pensada especialmente para niños

Uno de los principales aspectos del proyecto es la forma de administración. La propuesta es que la vacuna pueda aplicarse por vía oral, en gotas y eventualmente una vez al año, evitando la necesidad de una inyección.

María Victoria Pacello, integrante del equipo, explicó que esta modalidad fue considerada especialmente por su potencial utilidad en niños, para quienes una administración oral puede resultar más sencilla.

Actualmente existen vacunas destinadas a prevenir la fiebre tifoidea causada por Salmonella Typhi. El desarrollo tucumano, en cambio, apunta a una estrategia capaz de prevenir cuadros gastrointestinales causados tanto por Salmonella como por Shigella con una misma formulación.

Qué falta investigar antes de avanzar

La siguiente etapa del proyecto contempla incorporar beta-glucanos, compuestos de origen fúngico que serán estudiados como posibles adyuvantes. Estas sustancias podrían contribuir a potenciar la respuesta del sistema inmunitario frente a la vacuna.

Los primeros estudios determinaron que los beta-glucanos no modificaron la viabilidad ni las características de la cepa bacteriana durante los dos meses analizados. Con esa información, los científicos podrán avanzar hacia nuevos ensayos para establecer si efectivamente mejoran la respuesta inmunológica.

Parte de estos avances será presentada por Pacello durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se realizarán en Porto Alegre, Brasil.

Aunque los resultados iniciales son alentadores, el desarrollo continúa en fase experimental y todavía deberá atravesar nuevas instancias de investigación antes de poder evaluarse su eventual uso clínico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado

Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

Polémica entre Santiago del Estero y Tucumán: rechazan declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su expareja y fue detenido

Lo buscaban por un homicidio culposo en Humahuaca y cayó en Tucumán

Lo que se lee ahora
Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas video
NOA.

Feroz incendio en Aguas Blancas: se quemó un local de encomiendas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientosen Salta y Jujuy
Policiales.

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.
Jujuy.

"Quiero justicia": habló el hijo de la mujer que murió en Alto Comedero

Los colegios privados de Jujuy actualizarán sus cuotas entre un 5% y un 15% desde octubre. Anticipan que el valor se mantendría hasta marzo de 2027. (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Colegios privados de Jujuy: las cuotas subirán hasta un 15%

Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar, las ganas están”
Fútbol.

Lionel Scaloni habló de su futuro y reveló qué pasará con la 10

Dani Alves. video
País.

La leyenda del fútbol Dani Alves llega a Salta: cuál será el motivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel