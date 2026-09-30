Desarrollan en Tucumán una vacuna oral contra Salmonella y Shigella

Investigadores de Tucumán avanzan en el desarrollo de una vacuna oral que busca generar protección frente a Salmonella y Shigella , dos bacterias capaces de provocar enfermedades gastrointestinales, especialmente durante la infancia.

Policiales. Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

Frío en el NOA. Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado

El proyecto se encuentra todavía en etapa preclínica , por lo que la formulación no está disponible para su aplicación en personas. Sin embargo, los ensayos realizados hasta el momento mostraron resultados favorables y una respuesta inmunitaria sostenida después de una sola dosis oral.

La investigación se lleva adelante en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO) , dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El equipo está dirigido por la doctora Mónica Alejandra Delgado e integrado por María Victoria Pacello, Fátima Villagra, Oriana Páez, Marcela Bonano, Fabián Enrique López y María de las Mercedes Pescaretti.

La base de la vacuna es una cepa de Salmonella modificada genéticamente y atenuada . El objetivo de esta modificación es que la bacteria no produzca la enfermedad, pero conserve la capacidad de estimular las defensas del organismo.

De acuerdo con los resultados difundidos por la Universidad Nacional de Tucumán, la cepa mostró ser segura y altamente inmunogénica durante los estudios realizados. Además, produjo una respuesta inmune sostenida tras una única dosis y logró proteger frente a cepas patógenas tanto de Salmonella como de Shigella.

Las dos bacterias pueden provocar síntomas como diarrea, vómitos y dolor abdominal, y los investigadores apuntan principalmente a desarrollar una herramienta preventiva destinada a la población infantil.

Una vacuna oral pensada especialmente para niños

Uno de los principales aspectos del proyecto es la forma de administración. La propuesta es que la vacuna pueda aplicarse por vía oral, en gotas y eventualmente una vez al año, evitando la necesidad de una inyección.

María Victoria Pacello, integrante del equipo, explicó que esta modalidad fue considerada especialmente por su potencial utilidad en niños, para quienes una administración oral puede resultar más sencilla.

Actualmente existen vacunas destinadas a prevenir la fiebre tifoidea causada por Salmonella Typhi. El desarrollo tucumano, en cambio, apunta a una estrategia capaz de prevenir cuadros gastrointestinales causados tanto por Salmonella como por Shigella con una misma formulación.

Qué falta investigar antes de avanzar

La siguiente etapa del proyecto contempla incorporar beta-glucanos, compuestos de origen fúngico que serán estudiados como posibles adyuvantes. Estas sustancias podrían contribuir a potenciar la respuesta del sistema inmunitario frente a la vacuna.

Los primeros estudios determinaron que los beta-glucanos no modificaron la viabilidad ni las características de la cepa bacteriana durante los dos meses analizados. Con esa información, los científicos podrán avanzar hacia nuevos ensayos para establecer si efectivamente mejoran la respuesta inmunológica.

Parte de estos avances será presentada por Pacello durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se realizarán en Porto Alegre, Brasil.

Aunque los resultados iniciales son alentadores, el desarrollo continúa en fase experimental y todavía deberá atravesar nuevas instancias de investigación antes de poder evaluarse su eventual uso clínico.