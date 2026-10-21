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21 de octubre de 2026 - 20:19
Jujuy.

Juan Soler y la interpelación a Federico Posadas: "Esperemos que ahora llegue una investigación"

Tras la interpelación al ministro Posadas, el diputado Juan Soler anticipó que solicitará la presencia de otros funcionarios en la Legislatura.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Diputado Juan Soler.

Diputado Juan Soler.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Juan Soler, realizó un balance de la interpelación al ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, y adelantó que impulsará nuevos pedidos para que funcionarios de distintas áreas del Gobierno provincial brinden explicaciones sobre la administración de los recursos públicos.

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“El balance es muy bueno, es una herramienta constitucional que tenemos los legisladores para poder interpelar, para llamar a todos los funcionarios del Gobierno provincial a que rindan cuentas, porque en definitiva administran los recursos de los jujeños, la plata de todos los jujeños”, expresó.

Sobre las actuaciones posteriores a la interpelación de Posadas, Soler manifestó: “Esperemos que ahora llegue a una investigación y se vea si todas las cuestiones que se denunciaron, no solo ese día, sino con posterioridad, porque hicimos llegar algunas inquietudes que nos dieron ex empleados del Ministerio de Turismo respecto a contrataciones, empresarios respecto a concesiones y licitaciones. Esperamos que se vaya a fondo”.

Pedirán que funcionarios de distintas áreas rindan cuentas

El diputado anticipó que buscará avanzar con nuevas interpelaciones durante el actual período legislativo y mencionó organismos y ministerios sobre los que considera necesario solicitar información. “Voy a pedir interpelación o que vayan a rendir cuentas los funcionarios encargados de Cannava, de Cauchari, de Jujuy SAPEM Digital, de Jujuy Hidrocarburos, de la empresa de seguros de Jujuy, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Producción y un montón de áreas”, señaló.

También hizo referencia a las declaraciones del gobernador sobre la posibilidad de que funcionarios provinciales concurran a la Legislatura. “Esperamos que se cumpla esto que manifestó el señor gobernador en sus redes y que vayan todos los funcionarios, lo cual debería ser una cosa habitual y totalmente normal”, sostuvo.

En cuanto a los plazos, Soler aseguró que pretende concretar estas convocatorias antes de que finalice el año. “Yo quiero que vengan este año porque, en definitiva, está buena esta herramienta y este ejercicio. Que los que administran la plata de todos los jujeños vengan y nos cuenten cómo la están usando”, afirmó y remarcó que “Yo, como diputado de la oposición, voy a pedir que vengan todos los funcionarios de aquellos organismos donde sobrevuelan dudas respecto a la transparencia”.

Juan Soler aseguró que hay otros pedidos de interpelación

El legislador indicó que existen iniciativas similares impulsadas por otros diputados y que será necesario conseguir el acompañamiento de la Cámara para avanzar con las convocatorias. “Hay pedidos ya de interpelación de otros ministros realizados por otros diputados, así que esperamos que cuando llegue el momento y vayamos al recinto, se levante la mano y se pueda obtener que vengan”, manifestó.

Consultado sobre los votos necesarios para aprobar una interpelación, explicó: “La mayoría simple, o sea, si pasa comisión el pedido con 25 votos se puede aprobar. Obviamente dependemos del apoyo del oficialismo, pero el gobernador ha manifestado en sus redes que él quiere que vayan todos los funcionarios, con lo cual entendemos que esto va a ser así”.

Qué pasará con la documentación presentada tras la interpelación a Posadas

Respecto a los cuestionamientos formulados durante la sesión del 15 de octubre, Soler indicó que la documentación presentada quedó a disposición de las autoridades legislativas para su eventual investigación. La sesión también incluyó planteos sobre contrataciones y distintos aspectos de la gestión turística provincial.

Juan Soler - Diputado

Juan Soler - Diputado

“Quedó en la versión taquigráfica no solo lo que pregunté yo y lo que esgrimí yo, sino lo que dijeron el resto de los diputados, el resto de la Cámara”, explicó. Además, sostuvo que “la documentación quedó a disposición de la presidencia, ya que en el marco de la interpelación, el propio presidente manifestó que todo eso sería girado para su investigación”.

Finalmente, el diputado aclaró cuál considera que debe ser su función como legislador frente a los cuestionamientos realizados. “Yo no soy fiscal, yo soy diputado opositor al Gobierno provincial. Cada uno tiene que cumplir su función y esperamos que se cumplan las funciones que le tocan a cada uno. En definitiva, si está todo bien no pasa nada, es lo que tiene que ser, ni siquiera hay que festejarlo”, concluyó.

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