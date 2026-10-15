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15 de octubre de 2026 - 13:28
Jujuy.

Legislatura: Diputados Provinciales interpelaron al Ministro de Turismo por diferentes temas de su cartera

En la 2° Sesión Especial, los Diputados Provinciales realizan la interpelación al Ministro de Turismo en el recinto de la Legislatura.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Interpelación - Legislatura

Se realiza en la Legislatura de la provincia la interpelación al Ministro de Turismo Federico Posadas. La actividad, prevista en el orden del día de la Legislatura, se da en el marco de la 2° Sesión Especial que lleva adelante la Cámara de Diputados.

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Se festeja que vengan los Ministros a rendir cuentas”, dijo el Diputado Juan Soler (PJ) y agregó que “nuestra misión es controlar al Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos y eso es lo que intentamos hacer con la interpelación”.

Soler sostuvo que “vamos a ver después si las respuestas condicen con la realidad pero por supuesto que a nosotros nos quedan muchas dudas”.

En la provincia de Jujuy suena de que este Ministerio, y quienes lo comandan, no hay negocio en cuanto a contrataciones, licitaciones o espectáculos donde no tengan algún grado de participación o incidencia”, denunció el Legislador.

Soler afirmó también que “hay contrataciones realizadas a familiares directos, a ciudadanos que viven en la provincia de Salta y la irregularidad por falta de cumplir los requisitos con los cuales el Ministro ingresó a la función pública”.

En este sentido sostuvo que “es el único caso en la historia donde una persona puede tener dos residencias y ser candidato en octubre de 2017 en Salta y jurar como Ministro, cuya Constitución exige dos años de residencia en Jujuy, en el mes de diciembre”.

Por su parte la Diputada Provincial, Laura Tomé (LLA) consultó, en su participación en el recinto, sobre “las carpas que permanentemente vemos en Ciudad Cultural desde la época de Pandemia para poder identificar la trazabilidad de las misas. Quienes son los oferentes y cuanto nos sale a todos los jujeños”.

“El Ministro indicó que no corresponde a su cartera esa contratación sino a otro organismo del Gobierno, mi pregunta es entonces cómo calcula el impacto económico si desconocemos uno de los proveedores de gran magnitud”, agregó.

Por último Tomé sostuvo que “por más que nosotros – los Diputados – podamos acceder a la información por vía directa, es importante que esa información sea accesible para toda la ciudadanía”.

Por su parte el Diputado Diego Rotela (UCR), sostuvo que la interpelación al Ministro “tiene que ver con la política del Gobierno de ser transparentes”, y agregó que el llamado al funcionario “surgió de un hecho particular como fue el recital de La Renga y se le están pidiendo algunas otras explicaciones”.

Rotela dijo además que, en el desarrollo de la Sesión Especial, “el Diputado Soler hizo una grave acusación que, me parece, es grave si es verdad e igual de grave si hay falsedad en lo que planteó”.

Está planteando que hay un familiar directo del Ministro que hace las veces de proveedor del Estado y eso es algo que no se puede permitir”, adelantó el Legislador y agregó “por eso pedí que el Diputado presente las pruebas por Presidencia para que todos tengamos acceso a las mismas”.

Para finalizar Rotela sostuvo que “me parece que alguien nos está mintiendo, hay alguien que no está diciendo la verdad y eso va a tener consecuencia en el plano jurídico”.

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