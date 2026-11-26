En la décimo primer sesión ordinaria de la Legislatura de la provincia se dio ingreso al Proyecto de Presupuesto que fuera remitido por el Poder Ejecutivo para su tratamiento y debate parlamentario .

Jujuy. La Legislatura de Jujuy aprobó designaciones para cubrir cargos en el Poder Judicial

Al respecto el Diputado Guido Luna (Jujuy Crece) sostuvo que también hizo lo propio la Ley Impositiva; “cada una de las Bancadas de los diferentes Bloques tiene la copia del Presupuesto”, y adelantó que “ el lunes 30 de noviembre va a venir el Ministro de Hacienda con todo su gabinete por los diferentes requerimientos que puedan tener los Legisladores ”.

Luna dijo además que “en principio, me parce, que se podrá sacar despacho favorable en esa reunión”, y sostuvo que “ la próxima semana posiblemente podamos estar dándole tratamiento en el recinto ”.

El presidente de la Comisión de Hacienda adelantó que el Proyecto de Presupuesto asciende a cuatro mil 45 billones de pesos ($4.045.000.000.000.000), un poco más del 30% en relación al año pasado”.

“Es un presupuesto, como tal, una suposición de los gastos y se tienen en cuenta las pautas que da la Nación para las provincias”, dijo el Legislador y sostuvo que “una de las pautas que dio Nación es que la inflación en el año 2027 va a ser del 18%, número del que personalmente dudo”.

Así también dijo que el dólar “lo tienen presupuestado a $1800 para diciembre del 2027. Tenemos que tomar alguna pauta del Presupuesto Nacional para hacer el provincial porque es el que nos guía en la estructuración y se toman ese tipo de pautas para reflejarlos en este proyecto”.

Presupuesto 2027 en Jujuy: Juan Soler pidió analizar los números antes de tratarlo

El Presupuesto 2027 de Jujuy tomó estado parlamentario este jueves en la Legislatura provincial. El diputado justicialista Juan Soler adelantó que comenzarán a analizar el proyecto y que el próximo lunes recibirán al ministro de Hacienda para realizar consultas.

En diálogo con Canal 4, explicó que hasta el miércoles no habían podido acceder al documento. “No hemos podido siquiera empezar a estudiarlo, pero el lunes va a venir el ministro de Hacienda de la provincia”, señaló.

Soler pidió no apurar el tratamiento del Presupuesto 2027

El legislador sostuvo que antes de emitir una opinión sobre el incremento de los montos previstos deben conocer cómo se distribuirán los recursos.

“Acá hay que analizarlo, hay que ver bien detalladamente todos los números de la plata de todos los jujeños” “Acá hay que analizarlo, hay que ver bien detalladamente todos los números de la plata de todos los jujeños”

Finalmente, cuestionó la posibilidad de acelerar su aprobación: “Tenemos sesiones hasta el 31 de diciembre y, si hay que ampliarlas, habrá que ampliarlas. No considero que haya ningún apuro para tratarlo”.

Presupuesto 2027 en Jujuy: Alejandro Vilca cuestionó la falta de información

El diputado provincial Alejandro Vilca cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó a la Legislatura de Jujuy. En diálogo con Canal 4, señaló que faltan datos sobre la distribución de los recursos, especialmente en áreas como obra pública y acción social.

“El proyecto ingrese y que sea tan escueto y que no brinde mucha información, nos parece que oculta un montón de datos”, sostuvo el legislador, quien también expresó preocupación por las previsiones salariales.

“El proyecto ingrese y que sea tan escueto y que no brinde mucha información, nos parece que oculta un montón de datos" “El proyecto ingrese y que sea tan escueto y que no brinde mucha información, nos parece que oculta un montón de datos"

Vilca cuestionó los aumentos salariales y el endeudamiento

El diputado señaló que el proyecto contempla una proyección de incremento salarial del 20% para todo 2027, cifra que comparó con la inflación estimada para el cierre de 2026.

“Tiene una proyección de aumento salarial para todo el 2027, un 20% para los trabajadores, cuando la inflación está cerrando en el 2026 a un 30%”, afirmó. Vilca adelantó que esperará la visita del ministro de Hacienda, prevista para el lunes 30 de noviembre, para solicitar explicaciones sobre los números del proyecto.

Además, manifestó preocupación por el endeudamiento provincial y los préstamos vinculados a las obras de la Ruta Nacional 9.

“Nos preocupa a la hora de seguir endeudando a la provincia porque, en última instancia, el que la paga no es el funcionario empresario, sino lo paga el pueblo trabajador ”, concluyó.

Alejandra Mollón: “El lunes vamos a tener reunión aquí en la Legislatura”

La diputada provincial de LyDER, integrante del Frente Jujuy Crece, anticipó que el próximo lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2027 junto al equipo económico provincial.

“Viene el ministro de Hacienda con todo su equipo a poner en común el presupuesto y, por supuesto, dar explicaciones o quitarnos las dudas que desde todos los bloques tengamos”, indicó.

Mollón señaló que los gastos corrientes serán uno de los puntos a analizar, aunque reconoció que todavía no pudo estudiar el proyecto.

Kevin Ballestry: “Una cosa es el presupuesto formal y otra cosa es el presupuesto real”

El diputado provincial de La Libertad Avanza adelantó que solicitará explicaciones al equipo técnico del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de 2026 y la reasignación de partidas.

“Una cosa es el presupuesto formal y otra cosa es el presupuesto real que después se termina ejecutando, sobre el cual quedan muchas dudas”, manifestó.

Además, cuestionó el manejo de los recursos provinciales. “Lamentablemente hay un desorden en el Ejecutivo en torno a la ejecución de las partidas presupuestarias”, sostuvo.

Ballestry también anticipó que solicitará precisiones sobre la viabilidad financiera de la provincia ante las proyecciones del dólar y la inflación contempladas para 2027.

Verónica Valente: “Tenemos que velar para que esos recursos lleguen a la gente”

La diputada provincial Verónica Valente cuestionó los plazos para analizar el Presupuesto 2027 y confirmó que el justicialismo participará de la reunión con el ministro de Hacienda y su equipo.

“Deberían ser presentados con mucha anterioridad para poder trabajarlo y realmente conocer los números”, manifestó.

Entre sus principales preocupaciones, mencionó los recortes en medicamentos y los recursos destinados a la atención de víctimas de violencia de género. “Los presupuestos no están llegando para poder hacer un proceso de intervención mucho más completo”, sostuvo.