La Legislatura de Jujuy extenderá el período de sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre de 2026 , con el objetivo de disponer de más tiempo para tratar los proyectos que todavía se encuentran pendientes.

Municipios. Intendentes de Jujuy piden a la Legislatura que trate el proyecto para incorporar Viceintendentes en 2027

Política. Lyder se fue de Jujuy Crece y conformó un nuevo bloque en la Legislatura

La decisión fue acordada por los presidentes de los distintos bloques políticos durante una reunión de Labor Parlamentaria, en la que también se confirmó la realización de una nueva sesión para este jueves 19 de noviembre.

El presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert , explicó que la medida permitirá continuar con el tratamiento de las iniciativas presentadas por los diputados provinciales. La decisión de prolongar el período legislativo responde a la necesidad de avanzar con los proyectos que todavía deben ser debatidos y eventualmente aprobados en el recinto.

Según explicó Jubert, extender las sesiones ordinarias permitirá que los legisladores continúen trabajando sobre iniciativas presentadas por los distintos bloques políticos. La diferencia con un eventual período de sesiones extraordinarias es que, en ese caso, solamente podrían tratarse los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial .

De esta manera, la extensión hasta el 31 de diciembre busca garantizar que las propuestas impulsadas por los diputados también puedan formar parte de la agenda legislativa durante las últimas semanas del año.

La próxima sesión será el jueves 19 de noviembre

En la misma reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de los bloques acordaron convocar a la décima sesión ordinaria para el jueves 19 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Uno de los principales proyectos que se tratarán será la autorización para el financiamiento de la obra de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 9.

Jubert destacó la relevancia de esta iniciativa, a la que calificó como "muy importante para nosotros, muy importante para la gestión de gobierno", y señaló que su aprobación permitirá contar con las herramientas necesarias para concretar el proyecto.

Debate en la Legislatura

Además, el orden del día contempla el tratamiento de otras iniciativas como el Decreto Acuerdo sobre la declaración de Emergencia Energética y Tarifaria en Jujuy hasta el 31 de diciembre de 2027; la Modificación de la Ley N° 4513 de Promoción de la Microempresa y el Proyecto de recupero de garantías públicas ejecutadas, en el marco de la Ley N° 5918.

Los proyectos que podrían tratarse antes de fin de año

Mientras se organiza la próxima sesión, distintas comisiones de la Legislatura continúan avanzando con iniciativas que podrían llegar al recinto durante las próximas semanas. La Comisión de Legislación General, presidida por Adriano Morone, emitió despacho favorable para cuatro proyectos.

Entre ellos se encuentra la creación de una Ley de Mecenazgo Deportivo, que busca establecer un sistema de financiamiento público-privado para acompañar a deportistas jujeños que compiten dentro y fuera del país. También avanzó la propuesta para crear un Registro Provincial de Datos Genéticos, destinado a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y en investigaciones criminales.

A estas iniciativas se suman modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y el proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos, que busca modernizar la gestión pública mediante la incorporación de tecnología y la simplificación de trámites.

Debate en la Legislatura

Morone explicó que estos cuatro proyectos completaron su recorrido por las comisiones correspondientes y quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto. Su incorporación a una próxima sesión dependerá de lo que determine Labor Parlamentaria.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Institucionales, encabezada por Gisel Bravo, continuará trabajando en la Ley de Juicio por Jurados, una iniciativa que todavía tiene aspectos pendientes de definición.

Con la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, la Legislatura provincial contará con más tiempo para avanzar con el tratamiento de estos y otros proyectos antes de finalizar el año.