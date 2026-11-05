Lyder se fue de Jujuy Crece y conformó un nuevo bloque en la Legislatura

Lyder.

Los diputados provinciales Alejandra Mollón y Mario Horacio Nallar conformaron el bloque parlamentario “Construyendo Futuro” en la Legislatura de Jujuy. La decisión fue comunicada por Lyder que difundió un comunicado con los argumentos vinculados a la conformación de la nueva bancada.

Los fundamentos de la conformación del bloque en la Legislatura Desde Lyder señalaron que la creación de Construyendo Futuro está “fundamentada en la afinidad política y el marco reglamentario de la Legislatura”.

En ese sentido, expresaron que el nuevo espacio busca que “la pertenencia a un frente conviva saludablemente con criterios propios, iniciativas independientes y una escucha atenta hacia las necesidades reales de la sociedad jujeña”.

El comunicado también plantea que "con esta nueva configuración parlamentaria, el oficialismo pasa a contar con 23 bancas, lo que exige dejar atrás la inercia de la mayoría automática para dar lugar al diálogo transparente, los acuerdos explícitos y la búsqueda constante de consensos. Sostenemos firmemente que la autonomía de criterio no debilita la gobernabilidad, sino que la fortalece".

Legislatura de Jujuy. La posición de Lyder En otro tramo , hicieron referencia a su presencia en diferentes ámbitos institucionales y mencionó “a Isolda Calsina al frente del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, Liliana Giménez en el Concejo Deliberante capitalino y Alejandra Mollón en la Cámara de Diputados”. El espacio también señaló que mantiene “un vínculo directo y de articulación nacional con Patricia Bullrich”. Para finalizar indicaron que buscarán “acompañar la gestión del gobernador Carlos Sadir desde un espacio con voz y criterio propio no significa generar rupturas”.

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