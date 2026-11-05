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5 de noviembre de 2026 - 17:12
Política.

Lyder se fue de Jujuy Crece y conformó un nuevo bloque en la Legislatura

Lyder detalló los motivos de la creación de “Construyendo Futuro” y la posición que tendrá el espacio en la Legislatura.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Lyder.

Lyder.

Los diputados provinciales Alejandra Mollón y Mario Horacio Nallar conformaron el bloque parlamentario “Construyendo Futuro” en la Legislatura de Jujuy. La decisión fue comunicada por Lyder que difundió un comunicado con los argumentos vinculados a la conformación de la nueva bancada.

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Los fundamentos de la conformación del bloque en la Legislatura

Desde Lyder señalaron que la creación de Construyendo Futuro está “fundamentada en la afinidad política y el marco reglamentario de la Legislatura”.

En ese sentido, expresaron que el nuevo espacio busca que “la pertenencia a un frente conviva saludablemente con criterios propios, iniciativas independientes y una escucha atenta hacia las necesidades reales de la sociedad jujeña”.

El comunicado también plantea que "con esta nueva configuración parlamentaria, el oficialismo pasa a contar con 23 bancas, lo que exige dejar atrás la inercia de la mayoría automática para dar lugar al diálogo transparente, los acuerdos explícitos y la búsqueda constante de consensos. Sostenemos firmemente que la autonomía de criterio no debilita la gobernabilidad, sino que la fortalece".

Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

La posición de Lyder

En otro tramo , hicieron referencia a su presencia en diferentes ámbitos institucionales y mencionó “a Isolda Calsina al frente del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, Liliana Giménez en el Concejo Deliberante capitalino y Alejandra Mollón en la Cámara de Diputados”.

El espacio también señaló que mantiene “un vínculo directo y de articulación nacional con Patricia Bullrich”. Para finalizar indicaron que buscarán “acompañar la gestión del gobernador Carlos Sadir desde un espacio con voz y criterio propio no significa generar rupturas”.

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