Suspendieron la sesión en la Legislatura de Jujuy

La Legislatura de Jujuy suspendió la sesión ordinaria prevista para este jueves 5 de noviembre, una decisión que dejó en duda el tratamiento del proyecto de financiamiento para la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9. La suspensión fue comunicada el miércoles, apenas un día antes del encuentro legislativo.

La jornada estaba marcada por la expectativa sobre el avance de esta iniciativa, que contempla una importante intervención vial en uno de los sectores de mayor circulación de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, las diferencias entre los diputados y una serie de dificultades para concretar la sesión terminaron postergando el debate.

De acuerdo con la información conocida, dos factores influyeron en la decisión de suspender la actividad parlamentaria. Por un lado , algunos legisladores habían comunicado que no podrían asistir debido a compromisos previamente programados , lo que complicaba el normal desarrollo de la jornada. Por otro , dentro de la Cámara existían pedidos de mayor información sobre el proyecto de financiamiento de la Travesía Urbana.

Algunos diputados consideraban necesario conocer más detalles antes de avanzar con una votación e incluso habían solicitado la presencia de funcionarios para que explicaran diferentes aspectos técnicos y económicos de la iniciativa. A estas circunstancias se sumó la falta de certezas sobre la inclusión efectiva del proyecto en el debate, debido a las distintas posiciones que existen entre los bloques y legisladores.

Entre los principales cuestionamientos aparece el monto de la inversión, considerado elevado por algunos sectores en el actual contexto económico. También se planteó la necesidad de evaluar otras prioridades de infraestructura en Jujuy, como obras de agua potable, cloacas, cordón cuneta y pavimentación en barrios de la capital y del interior.

La Travesía Urbana y los plazos para tratar el proyecto

La iniciativa contempla obras sobre la Ruta Nacional 9, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y conectividad en la capital jujeña. Sin embargo, también existen interrogantes sobre las complicaciones que podrían producirse durante su ejecución, especialmente porque se trataría de una intervención con un plazo estimado de tres años en una zona de intenso movimiento vehicular. Otro de los puntos señalados por algunos legisladores es la continuidad del proyecto ante un eventual cambio de gestión política.

Pese a estos reparos, el sector mayoritario de la Legislatura tendría la intención de avanzar con el tratamiento de la propuesta.

No obstante, los tiempos parlamentarios comienzan a ser un factor importante. El período de sesiones ordinarias finaliza el próximo 30 de noviembre, por lo que restan pocas semanas para alcanzar acuerdos y avanzar con el debate.