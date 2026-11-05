jueves 05 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2026 - 12:02
Jujuy.

Suspendieron la sesión en la Legislatura de Jujuy

La Legislatura de Jujuy suspendió la sesión de este jueves 5 de noviembre. El proyecto de financiamiento de la Travesía Urbana quedó pendiente.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

Lee además
LaLegislatura sesionará este miércoles
Jujuy.

La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán
Sesión en la Legislatura (Archivo)
Jujuy.

La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta Nacional 9

La jornada estaba marcada por la expectativa sobre el avance de esta iniciativa, que contempla una importante intervención vial en uno de los sectores de mayor circulación de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, las diferencias entre los diputados y una serie de dificultades para concretar la sesión terminaron postergando el debate.

Por qué se suspendió la sesión en la Legislatura

De acuerdo con la información conocida, dos factores influyeron en la decisión de suspender la actividad parlamentaria. Por un lado, algunos legisladores habían comunicado que no podrían asistir debido a compromisos previamente programados, lo que complicaba el normal desarrollo de la jornada. Por otro, dentro de la Cámara existían pedidos de mayor información sobre el proyecto de financiamiento de la Travesía Urbana.

Algunos diputados consideraban necesario conocer más detalles antes de avanzar con una votación e incluso habían solicitado la presencia de funcionarios para que explicaran diferentes aspectos técnicos y económicos de la iniciativa. A estas circunstancias se sumó la falta de certezas sobre la inclusión efectiva del proyecto en el debate, debido a las distintas posiciones que existen entre los bloques y legisladores.

Entre los principales cuestionamientos aparece el monto de la inversión, considerado elevado por algunos sectores en el actual contexto económico. También se planteó la necesidad de evaluar otras prioridades de infraestructura en Jujuy, como obras de agua potable, cloacas, cordón cuneta y pavimentación en barrios de la capital y del interior.

La Travesía Urbana y los plazos para tratar el proyecto

La iniciativa contempla obras sobre la Ruta Nacional 9, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y conectividad en la capital jujeña. Sin embargo, también existen interrogantes sobre las complicaciones que podrían producirse durante su ejecución, especialmente porque se trataría de una intervención con un plazo estimado de tres años en una zona de intenso movimiento vehicular. Otro de los puntos señalados por algunos legisladores es la continuidad del proyecto ante un eventual cambio de gestión política.

Pese a estos reparos, el sector mayoritario de la Legislatura tendría la intención de avanzar con el tratamiento de la propuesta.

No obstante, los tiempos parlamentarios comienzan a ser un factor importante. El período de sesiones ordinarias finaliza el próximo 30 de noviembre, por lo que restan pocas semanas para alcanzar acuerdos y avanzar con el debate.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Legislatura sesionará este miércoles: qué temas tratarán

La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta Nacional 9

Legislatura: se aprobó el proyecto para el ejercicio de la actividad y la habilitación de Farmacias en Jujuy

Legislatura: Diputados Provinciales interpelaron al Ministro de Turismo por diferentes temas de su cartera

Legislatura: El Ministro de Turismo respondió sobre el impacto económico, las estadísticas oficiales y el uso de recursos públicos

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa generada con IA.
Clima.

El Niño en Jujuy: "Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, hay que prepararse"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio
Jujuy.

Modifican desde este jueves las paradas de colectivos en avenida Fascio

Comadrejas en San Salvador de Jujuy.
Jujuy

Matanza de comadrejas en Jujuy: un biólogo explicó por qué no hay que atacarlas

El Niño y los sismos en Jujuy: qué puede pasar 
Jujuy.

¿El Niño puede provocar sismos? Un geólogo explicó los riesgos reales para Jujuy

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos”: tenía 56 años. 
Espectáculos.

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de "Los Jaimitos": tenía 56 años

Bonos y riesgo país (Foto ilustrativa)
Economía.

El riesgo país argentino llegó a su nivel más alto en un año y las acciones cayeron pese a la suba de Wall Street

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel