Intendentes de Jujuy piden a la Legislatura que trate el proyecto para incorporar Viceintendentes en 2027

Los intendentes de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Monterrico, Libertador General San Martín, Perico y El Carmen se reunieron para impulsar el tratamiento legislativo de un proyecto que permita incorporar la figura del Viceintendente en los municipios jujeños a partir de las elecciones de 2027.

La iniciativa busca avanzar con la implementación de una disposición incorporada en la reforma de la Constitución provincial de 2023. Para ello, los jefes comunales acordaron presentar un anteproyecto ante la Legislatura de Jujuy, con el objetivo de que sea analizado por los distintos bloques políticos.

Los mandatarios coincidieron en que la implementación de este cargo permitiría fortalecer la organización institucional de los municipios, brindar mayor previsibilidad a las gestiones y contribuir a reducir los conflictos entre los departamentos Ejecutivo y Legislativo.

Reunión de intendentes de Jujuy.

Al respecto, Jorge destacó la importancia que tiene esta figura para el funcionamiento democrático de los municipios, "creo que esto en el debate de la reforma constitucional tomó un capítulo muy importante y fuimos consultados. En lo personal, hace más de 30 años sostengo que esta figura es exitosa y complementa democráticamente una solidez muy importante para todos los municipios”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar con su implementación de cara al próximo calendario electoral, "que esté establecido en la Constitución hace imperiosa la posibilidad de que podamos tener en las próximas elecciones de 2027 instituida la figura del Viceintendente, para que forme parte de una fórmula que sea abierta para el voto popular y que tenga una constitución de una solidez muy fuerte, que le va a dar más previsibilidad, institucionalidad y democracia a todos los municipios”.

En tanto, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, señaló que la presentación del anteproyecto responde a la modificación constitucional realizada en 2023 y a la necesidad de que el Poder Legislativo avance con su tratamiento, "nos juntamos varios intendentes de distintas localidades, fundamentalmente en este caso tres ciudades que tenemos Carta Orgánica, son cinco en total en la provincia, presentando un proyecto que tiene que ver con lo que pasó en el 2023, que fue la modificación de nuestra Constitución, la cual prevé la figura del Viceintendente. Lógicamente, la Legislatura tenía que tratar el tema y vemos con preocupación hasta el momento que no se ha avanzado, por eso decidimos justamente elevar un anteproyecto para que la Legislatura tome conocimiento y se expida al respecto”, manifestó.

Asimismo, aclaró que "se trata de presentar un proyecto para que la Legislatura lo trate, los distintos bloques lo vean, hagan su aporte, sus modificaciones, pero entendemos que es muy necesaria la figura del Viceintendente, ya que genera previsibilidad, sustentabilidad y tranquilidad, y es uno de los grandes pasos que hay que dar en esto de que la conflictividad que existe permanentemente en los Concejos Deliberantes”.

Reunión de intendentes de Jujuy.

En ese sentido, Velázquez, intendente de La Quiaca comentó que "la figura de viceintendente cobra importancia y en esa importancia dotamos de lo que significa mejor responsabilidad en el cumplimiento efectivo de lo que es la Constitución de la Provincia de Jujuy".

"Cumplir con nuestra Constitución provincial"

Asimismo, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, hizo hincapié en que la presentación representa un paso institucional para adecuar el funcionamiento de los municipios a lo establecido en la Constitución provincial, "es cumplir con nuestra Constitución provincial, el aporte de un proyecto que será discutido en la Cámara de Diputados. Seguramente habrá modificaciones, pero simplemente se trata cumplir con nuestra Constitución provincial. Este tema ya está estudiado perfectamente por lo tanto, es un paso más que damos los intendentes para cumplir con este nuevo cargo que es el de Viceintendente, es una figura importante, está reflejado en la Constitución y juntarnos para debatir, como seguramente van a entrar otros proyectos, fundamentalmente debemos también ser orgánicos y presentarlo en cada uno de los bloques, así que estamos a disposición si es necesario hacer alguna aclaración”, afirmó.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, mencionó que la iniciativa busca dar cumplimiento al mandato constitucional: "Primero, cumplir lo que manda la Constitución provincial, que fue modificada hace un tiempo. Adecuarnos a esto es fundamental, nos sentimos obligados a este mandato constitucional y, en ese sentido, unimos esfuerzos, ideas y estamos presentando este proyecto”.

Para finalizar, el intendente de Monterrico, Luciano Moreira, sostuvo que "es un día histórico para los municipios de la provincia de Jujuy, dando cumplimiento a la última reforma constitucional. Entendemos que es el momento propicio para plantear la incorporación de la figura del Viceintendente, que es de radical importancia para nosotros y en aras de la gobernabilidad, que justamente es uno de los fundamentos, entendiendo que la sociedad también nos exige terminar con la conflictividad que históricamente ha sido parte de la triste historia de los municipios cada vez que los Concejos Deliberantes se pelean con los poderes ejecutivos”, manifestó.