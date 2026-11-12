Temporal en Maimará: desbordaron varias quebradas y no hay evacuados

Un fuerte temporal afectó este jueves a la localidad de Maimará, donde las intensas precipitaciones provocaron la crecida de varias quebradas y anegamientos en los barrios Sumalagua y San Pedrito. Además, una familia sufrió el ingreso de agua a su vivienda y la Ruta Nacional 9 debió ser cortada momentáneamente por la acumulación de sedimentos.
En diálogo con TodoJujuy.com, Carlos Mamani, de Defensa Civil, explicó que las precipitaciones fueron intensas, aunque se extendieron durante un período breve en la localidad. Sin embargo, las lluvias fueron más importantes en la zona alta del Cerro Negro, desde donde descendió el agua hacia los sectores afectados.
El temporal duró 20 minutos y provocó la crecida de varias quebradas
Mamani detalló que, según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Maimará, el temporal generó inconvenientes durante la tarde. “Ellos estuvieron trabajando desde las 16.30, 16.40 aproximadamente. Dicen que fue una lluvia torrencial que duró más o menos 15 o 20 minutos”, explicó.
Las precipitaciones provocaron la crecida y bajada de agua por distintos cauces de la zona:
El mayor volumen de agua se originó en las precipitaciones registradas en las partes altas del Cerro Negro.
Una familia sufrió el ingreso de agua a su vivienda
La crecida de los cauces afectó principalmente a los barrios Sumalagua y San Pedrito, ubicados en las cercanías de los sectores por donde descendió el agua. Uno de los datos confirmados por Defensa Civil es que no fue necesario evacuar a vecinos, pese a la intensidad de las precipitaciones.
“No hubo gente evacuada, pero sí creo que una familia sufrió la inundación de una vivienda, pero sin revestir gravedad”, indicó Mamani. En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Maimará, efectivos policiales y personal de Seguridad Vial para atender las consecuencias del temporal.
Habilitaron la Ruta 9 tras el corte por sedimentos
Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9
El temporal también provocó complicaciones sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Sumalagua, donde el arrastre de sedimentos obligó a interrumpir totalmente el tránsito de manera momentánea.
Sin embargo, Defensa Civil confirmó que la ruta ya fue habilitada parcialmente, mientras continúan las tareas con maquinaria para retirar el material acumulado sobre la calzada. “Ya fue habilitada la ruta con mucha precaución, parcial, porque están trabajando con maquinaria en el lugar”, explicó Mamani.
Por este motivo, se recomienda a los conductores circular con máxima precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal que regula el tránsito.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.