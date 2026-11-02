Un investigador del CONICET explicó cómo vivían los dinosaurios que caminaron por Maimará

Dinosaurios en Jujuy: las huellas de hace 67 millones de años que se conservan en Maimará

Las montañas de Maimará, en plena Quebrada de Humahuaca , conservan huellas de dinosaurios que habitaron Jujuy hace más de 67 millones de años . Entre los rastros identificados se encuentran pisadas de enormes titanosaurios herbívoros y de terópodos carnívoros .

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Gabriel López Isla, geólogo y becario doctoral del CONICET en el Instituto Superior de Correlación Geológica, desarrolla una investigación sobre las huellas de vertebrados en la Formación Yacoraite, en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca. El especialista, que está finalizando su doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán, explicó cómo se conservaron estas pisadas y qué características tenía el territorio jujeño cuando vivían estos animales.

López Isla contó que lleva cuatro años trabajando en el análisis de huellas fósiles que permiten reconstruir parte de la fauna que habitó la región durante el Cretácico. "Estoy trabajando ya hace cuatro años con el doctorado, que se concentra particularmente en el estudio del registro de huellas de vertebrados de rocas que tienen más de 67 millones de años. Eso nos ubica hacia el final del período Cretácico , justo antes de la extinción de los dinosaurios", explicó.

El investigador aclaró que, si bien los dinosaurios eran los animales dominantes en muchos ecosistemas terrestres de aquella época, las rocas también pueden conservar rastros de otras especies. En ese sentido, mencionó que el registro de huellas de vertebrados incluye aves, cocodrilos y mamíferos, lo que permite estudiar la diversidad de animales que existía millones de años atrás.

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Cómo era Maimará cuando vivían los dinosaurios

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es comprender que el paisaje de Jujuy era completamente diferente al actual. Los cerros, las montañas y las quebradas que hoy caracterizan a la región todavía no tenían su configuración moderna.

López Isla explicó que los movimientos de las placas tectónicas modificaron profundamente la geografía durante millones de años. En aquel entonces, la Cordillera de los Andes no existía con la altura y las características que presenta en la actualidad. "El norte argentino estaba mucho más vinculado con ecosistemas relacionados a zonas costeras, a zonas con cuerpos de agua y posiblemente entradas de mares o zonas de lagos", detalló.

De esta manera, los sectores donde actualmente se levantan los cerros de Maimará formaban parte de ambientes mucho más llanos, con superficies sobre las que los animales caminaban y dejaban sus huellas.

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Huellas de dinosaurios en la Paleta del Pintor

Uno de los datos que destacó el investigador es que las huellas se encuentran en pequeñas quebradas que forman parte del sector de la Paleta del Pintor, uno de los paisajes más conocidos de Maimará.

López Isla explicó que las rocas donde quedaron impresas las pisadas originalmente estaban en posición horizontal. Sin embargo, los movimientos geológicos que dieron origen al relieve andino las levantaron, plegaron y fracturaron. "Cuando vemos la Paleta del Pintor nos da la sensación de que está todo como volcado. Eso que está volcado en algún momento estuvo horizontal y ahí, en esas pequeñas quebraditas que conforman la Paleta del Pintor, es donde nosotros encontramos las huellas", relató.

Actualmente, algunas de esas superficies se encuentran inclinadas entre 70 y 80 grados, por lo que las pisadas pueden parecer marcas de animales que caminaban por paredes empinadas. En realidad, los dinosaurios transitaron por terrenos relativamente planos que posteriormente fueron elevados por los procesos tectónicos.

Titanosaurios y dinosaurios carnívoros: las huellas que encontraron

Durante los recorridos por los cerros de Maimará, los investigadores identificaron rastros de distintos tipos de dinosaurios. Entre ellos aparecen los titanosaurios, enormes animales herbívoros de cuello largo que dejaron las pisadas de mayor tamaño registradas en el sector.

También encontraron huellas de terópodos, dinosaurios carnívoros que caminaban sobre dos patas y que dejaron marcas características de tres dedos. "Hay huellas de terópodos, que son los animales carnívoros, y te das cuenta porque son huellas tridáctilas, aquellas que tienen tres dedos, pero tienen una pequeña particularidad: tienen uñas, garras, que quedan marcadas en las huellas", explicó López Isla. El geólogo comparó esas marcas con las pisadas que actualmente dejan algunos animales, como los perros, cuyas uñas también pueden quedar impresas sobre el terreno.

Cómo se conservaron las huellas durante millones de años

El especialista detalló que las pisadas quedaron marcadas originalmente en sedimentos de antiguas playas y superficies cercanas a cuerpos de agua. Con el paso del tiempo, nuevas capas de materiales cubrieron esos rastros hasta que se transformaron en rocas sedimentarias.

Posteriormente, los movimientos que formaron los Andes elevaron esas rocas y dejaron expuestas las superficies que hoy pueden observarse en distintos sectores de la Quebrada de Humahuaca.

Para López Isla, recorrer estos lugares y reconocer las huellas permite reconstruir una pequeña parte de la historia de la Tierra. "Cuando la ves realmente te impacta. Es decir, es increíble realmente lo que estamos encontrando", expresó sobre las marcas de garras conservadas en las rocas.

Los estudios sobre la Formación Yacoraite permiten conocer qué animales habitaron el territorio y cómo eran los antiguos ambientes del norte argentino, mucho antes de que se formara el paisaje montañoso que hoy caracteriza a Jujuy.