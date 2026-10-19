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19 de octubre de 2026 - 20:44
Capital.

Volvieron los dinosaurios al Parque San Martín, pero todavía no están habilitados

Las nuevas figuras comenzaron a instalarse en otro sector del parque. Los trabajos continúan y aún no hay una fecha confirmada para que puedan ser visitadas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Dinosaurios en el Parque San Martín.

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Las nuevas piezas están siendo colocadas en una ubicación diferente, prácticamente frente a la iglesia que se encuentra frente al parque. Por el momento, las figuras permanecen cubiertas mientras avanzan los trabajos de montaje y acondicionamiento del espacio.

Cómo son los nuevos dinosaurios del Parque San Martín

Según se pudo observar durante un recorrido de Canal 4, actualmente hay dos figuras instaladas, aunque todavía no fueron descubiertas oficialmente y no se descarta que puedan sumarse otras.

A diferencia de los antiguos dinosaurios, que se encontraban en posición erguida, las nuevas estructuras parecen tener una postura más baja. Sin embargo, todavía no se pudo confirmar a qué especies representan.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

El espacio contará con una plataforma de cemento reforzada con materiales como bloques, piedras y estructuras metálicas. Además, se están realizando trabajos de construcción para garantizar la estabilidad de las figuras. Por el momento, tampoco se informó si los niños podrán subirse a los dinosaurios, como ocurría con las estructuras anteriores.

Cuándo estarán habilitados los dinosaurios

Si bien las nuevas figuras ya comenzaron a instalarse, las obras continúan y todavía no existe una fecha oficial de inauguración.

El sector permanece cubierto y en plena construcción, por lo que habrá que esperar a que finalicen los trabajos para conocer cómo será el nuevo espacio destinado a las familias.

La reaparición de los dinosaurios generó expectativa entre los vecinos que frecuentan el Parque San Martín, especialmente después de varios meses de ausencia.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

La historia de los dinosaurios del Parque San Martín

Los dinosaurios originales tenían su origen en una carroza de la Fiesta Nacional de los Estudiantes de 1993, construida por alumnos de la Escuela de Minas.

Aquella edición estuvo marcada por la temática jurásica, impulsada por el estreno mundial de la película Jurassic Park.

Después del desfile, la Municipalidad adquirió las figuras y las adaptó para su instalación permanente en el Parque San Martín, donde se convirtieron en un atractivo tradicional para generaciones de jujeños.

En enero de 2026 fueron retiradas de manera preventiva debido al deterioro de sus estructuras y al riesgo que representaban para los visitantes.

Ahora, con nuevas figuras y un espacio renovado, los dinosaurios comienzan a recuperar su lugar en uno de los parques más emblemáticos de San Salvador de Jujuy.

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