jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 14:26
Jujuy.

¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Las esculturas, instaladas en los años 90, fueron retiradas del Parque San Martín. La historia de los dinosaurios y por qué los sacaron.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dinosaurios del parque San Martín.

Dinosaurios del parque San Martín.

Los tradicionales dinosaurios del Parque San Martín, en San Salvador de Jujuy, fueron retirados del espacio público tras detectarse un avanzado deterioro que representaba un riesgo para los visitantes. Las estructuras, que marcaron durante años la postal del parque, tenían su origen en una carroza técnica realizada por una escuela técnica para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lee además
CEDEMS video
Educación.

Docentes reclaman paritarias en Jujuy: "El básico es el más bajo del NOA", aseguran desde el CEDEMS
phygital fútbol video
Esports.

Jujuy se mete en el phygital fútbol y busca un lugar en los Games of the Future 2026

Con el paso del tiempo, el uso inadecuado y el desgaste propio de los años derivaron en problemas estructurales que motivaron su retiro preventivo.

De la Fiesta Nacional de los Estudiantes al parque

Las figuras de dinosaurios nacieron como parte del trabajo de alumnos de una escuela técnica, en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes. Se trataba de una carroza técnica, pensada para desfile.

La intervención buscó conservar el trabajo estudiantil y sumar un atractivo visual al principal pulmón verde de la ciudad.

Uso recreativo y desgaste con el paso de los años

Aunque las figuras no fueron diseñadas como juegos infantiles, con el tiempo comenzaron a ser utilizadas de esa manera. Vecinos, turistas y especialmente niños se subían a las estructuras, lo que aceleró su deterioro.

El desgaste provocó desprendimientos y dejó al descubierto hierros y partes internas de las esculturas. Esa situación generó un riesgo concreto para quienes interactuaban con ellas.

Durante la época de vacaciones, cuando aumenta la afluencia de público al parque, el peligro se volvió más evidente.

Ante el estado que presentaban las figuras, se resolvió retirarlas del Parque San Martín como medida preventiva. La decisión se tomó con el foco puesto en la seguridad, en particular la de niños y niñas que frecuentan el lugar.

Dinosaurios parque San Martín (1)
Dinosaurios del parque San Martín.

Dinosaurios del parque San Martín.

Las estructuras ya no garantizaban condiciones mínimas de seguridad debido a los hierros expuestos y al deterioro del revestimiento de cemento. Por ese motivo, se optó por su remoción antes de que ocurrieran accidentes.

Por el momento, no existe información oficial sobre el destino final de los dinosaurios. No se confirmó si las piezas podrán ser reacondicionadas o si quedarán fuera de uso de manera definitiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Docentes reclaman paritarias en Jujuy: "El básico es el más bajo del NOA", aseguran desde el CEDEMS

Jujuy se mete en el phygital fútbol y busca un lugar en los Games of the Future 2026

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Tres robos en menos de un mes en una biblioteca de Alto Comedero: evalúan mudarse por inseguridad

Ríos de montaña en Jujuy: recomendaciones para disfrutar con seguridad

Lo que se lee ahora
cierran el paso de jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel