¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Los tradicionales dinosaurios del Parque San Martín, en San Salvador de Jujuy , fueron retirados del espacio público tras detectarse un avanzado deterioro que representaba un riesgo para los visitantes. Las estructuras, que marcaron durante años la postal del parque, tenían su origen en una carroza técnica realizada por una escuela técnica para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Esports. Jujuy se mete en el phygital fútbol y busca un lugar en los Games of the Future 2026

Educación. Docentes reclaman paritarias en Jujuy: "El básico es el más bajo del NOA", aseguran desde el CEDEMS

Con el paso del tiempo, el uso inadecuado y el desgaste propio de los años derivaron en problemas estructurales que motivaron su retiro preventivo.

Las figuras de dinosaurios nacieron como parte del trabajo de alumnos de una escuela técnica, en el marco de la tradicional F iesta Nacional de los Estudiantes . Se trataba de una carroza técnica, pensada para desfile.

Luego del evento, el Municipio le compró las estructuras al colegio con el objetivo de reutilizarlas como elementos decorativos permanentes. Para ese fin, se realizó un revestimiento de cemento que permitió su instalación en el Parque San Martín como ornamento urbano.

La intervención buscó conservar el trabajo estudiantil y sumar un atractivo visual al principal pulmón verde de la ciudad.

Uso recreativo y desgaste con el paso de los años

Aunque las figuras no fueron diseñadas como juegos infantiles, con el tiempo comenzaron a ser utilizadas de esa manera. Vecinos, turistas y especialmente niños se subían a las estructuras, lo que aceleró su deterioro.

El desgaste provocó desprendimientos y dejó al descubierto hierros y partes internas de las esculturas. Esa situación generó un riesgo concreto para quienes interactuaban con ellas.

Durante la época de vacaciones, cuando aumenta la afluencia de público al parque, el peligro se volvió más evidente.

Ante el estado que presentaban las figuras, se resolvió retirarlas del Parque San Martín como medida preventiva. La decisión se tomó con el foco puesto en la seguridad, en particular la de niños y niñas que frecuentan el lugar.

Dinosaurios parque San Martín (1) Dinosaurios del parque San Martín.

Las estructuras ya no garantizaban condiciones mínimas de seguridad debido a los hierros expuestos y al deterioro del revestimiento de cemento. Por ese motivo, se optó por su remoción antes de que ocurrieran accidentes.

Por el momento, no existe información oficial sobre el destino final de los dinosaurios. No se confirmó si las piezas podrán ser reacondicionadas o si quedarán fuera de uso de manera definitiva.