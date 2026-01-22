¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Con el paso del tiempo, el uso inadecuado y el desgaste propio de los años derivaron en problemas estructurales que motivaron su retiro preventivo.
De la Fiesta Nacional de los Estudiantes al parque
Las figuras de dinosaurios nacieron como parte del trabajo de alumnos de una escuela técnica, en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes. Se trataba de una carroza técnica, pensada para desfile.
La intervención buscó conservar el trabajo estudiantil y sumar un atractivo visual al principal pulmón verde de la ciudad.
Uso recreativo y desgaste con el paso de los años
Aunque las figuras no fueron diseñadas como juegos infantiles, con el tiempo comenzaron a ser utilizadas de esa manera. Vecinos, turistas y especialmente niños se subían a las estructuras, lo que aceleró su deterioro.
El desgaste provocó desprendimientos y dejó al descubierto hierros y partes internas de las esculturas. Esa situación generó un riesgo concreto para quienes interactuaban con ellas.
Durante la época de vacaciones, cuando aumenta la afluencia de público al parque, el peligro se volvió más evidente.
Ante el estado que presentaban las figuras, se resolvió retirarlas del Parque San Martín como medida preventiva. La decisión se tomó con el foco puesto en la seguridad, en particular la de niños y niñas que frecuentan el lugar.
Las estructuras ya no garantizaban condiciones mínimas de seguridad debido a los hierros expuestos y al deterioro del revestimiento de cemento. Por ese motivo, se optó por su remoción antes de que ocurrieran accidentes.
Por el momento, no existe información oficial sobre el destino final de los dinosaurios. No se confirmó si las piezas podrán ser reacondicionadas o si quedarán fuera de uso de manera definitiva.