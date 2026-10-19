Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano

El posible viaje del papa León XIV a la Argentina continúa generando expectativas , luego de los problemas de salud que atravesó el pontífice en los últimos días. En Jujuy, el padre Manuel Alfaro, de la Iglesia Catedral, explicó que los preparativos siguen en marcha, aunque todavía se espera una comunicación oficial del Vaticano que confirme si la visita pastoral podrá realizarse según lo previsto.

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En diálogo con Canal 4, el sacerdote se refirió a la recuperación del Santo Padre y pidió prudencia frente a las versiones que circulan sobre una posible modificación del viaje.

Alfaro señaló que la Iglesia permanece atenta a la evolución de la salud de León XIV y destacó que el pontífice pudo retomar algunas de sus actividades religiosas.

“El Papa ayer, gracias a Dios, pudo nuevamente rezar el Ángelus y le agradeció a todo el mundo”, expresó, al referirse a las personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro.

También recordó que el sábado el pontífice salió del sanatorio Gemelli acompañado por su equipo médico. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una definición oficial sobre el viaje pastoral que incluiría a Uruguay, Argentina y Perú.

“Tenemos que esperar lo que decida primero el equipo médico del Papa con las autoridades de la Secretaría de Estado del Vaticano” “Tenemos que esperar lo que decida primero el equipo médico del Papa con las autoridades de la Secretaría de Estado del Vaticano”

El sacerdote explicó que cualquier decisión será comunicada por el Vaticano a las conferencias episcopales de los países involucrados. Recién entonces se sabrá si los preparativos continúan según lo previsto o si será necesario postergar la visita.

“El Papa ayer, gracias a Dios, pudo nuevamente rezar el Ángelus y le agradeció a todo el mundo” “El Papa ayer, gracias a Dios, pudo nuevamente rezar el Ángelus y le agradeció a todo el mundo”

Los preparativos continúan, pero la salud del Papa es la prioridad

Consultado sobre la organización del viaje, Alfaro aseguró que, por el momento, no hubo cambios: “Todo es normal”, afirmó, y señaló que tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, como monseñor Rossi, de Córdoba, mantienen una postura de expectativa hasta conocer la decisión oficial.

El sacerdote también pidió tranquilidad a los fieles y remarcó que la prioridad debe ser la recuperación del pontífice, más allá de las expectativas que genera su posible llegada al país.

“Lo fundamental en este momento es que el Santo Padre esté sano” “Lo fundamental en este momento es que el Santo Padre esté sano”

En ese sentido, consideró que, si la visita no pudiera concretarse en esta oportunidad, podrían existir otras posibilidades para que León XIV viaje a Latinoamérica.

Por ahora, la organización continúa y la Iglesia espera que el Vaticano informe oficialmente cómo seguirá la agenda del Papa.