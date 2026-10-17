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17 de octubre de 2026 - 14:03
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El cirujano que operó al Papa León XIV dijo que está en óptimas condiciones para su gira por América Latina

El médico Stefano Margaritora confirmó que la recuperación del Papa León XIV tras su cirugía pulmonar es óptima y no impedirá su gira por América Latina.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
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En una noticia que genera gran alivio y expectativa en la región, el profesor Stefano Margaritora, médico cirujano que operó al Papa León XIV el pasado 13 de octubre, confirmó que el Santo Padre se encuentra en óptimas condiciones físicas para concretar su gira por América Latina, programada entre el 6 y el 17 de noviembre próximo.

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“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó el especialista en una entrevista concedida a Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, y publicada por Vatican News.

El catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli explicó que, para este tipo de intervenciones, el periodo habitual de recuperación completa es de aproximadamente dos semanas. “Dado que ya ha transcurrido casi una semana, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo con desplazamientos en avión, diría que no hay impedimentos”, precisó.

Un hallazgo fortuito y una evolución favorable

Margaritora detalló que el cuadro clínico al momento del alta hospitalaria era “absolutamente satisfactorio”, con análisis de sangre normales, función cardíaca en orden y una evolución adecuada en la reexpansión del pulmón intervenido.

El especialista reveló además que la detección del adenocarcinoma pulmonar fue un hallazgo casual durante un chequeo abdominal de rutina. “Al realizarle unas pruebas en el abdomen, se descubrió en la base pulmonar una pequeña mancha. Fue un hallazgo fortuito; si hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto”, explicó.

A pesar del impacto que causó el informe médico tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, el cirujano enfatizó que se trató de un procedimiento estandarizado y sin complicaciones. “Fue una operación rutinaria para un caso de estas características. Transcurrió sin ningún tipo de complicación”, remarcó.

Stefano Margaritora, el médico que operó a León XlV

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La actitud del Pontífice

El cirujano destacó la notable actitud del Santo Padre durante todo el proceso postoperatorio, señalando que su predisposición aceleró los tiempos de recuperación: “El Santo Padre se ha implicado en cuerpo y alma. Su voluntad de recuperarse en un plazo muy breve ha resultado muy eficaz; su actitud ha sido verdaderamente encomiable”.

Por último, Margaritora recordó con emoción el momento previo a la cirugía de tres horas efectuada el pasado martes. “Cuando entró al quirófano, nos miró a todos los profesionales y le dije: 'Santo Padre, este es nuestro dream team'. Él sonrió, se preparó y dimos inicio a las maniobras de anestesia”, concluyó el especialista.

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