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13 de octubre de 2026 - 17:59
Salud.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar: el diagnóstico del Papa León XIV

El Vaticano confirmó el diagnóstico tras la cirugía del Pontífice. Qué es este tipo de cáncer, cómo se trata y qué implica la extirpación de parte del pulmón.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Operación del Papa León XIV

La salud del Papa León XIV volvió a concentrar la atención internacional este martes 13 de octubre, luego de que el Vaticano informara que fue sometido a una cirugía torácica para extirpar un nódulo pulmonar. La intervención concluyó con éxito y sin complicaciones, pero los análisis realizados durante la operación confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

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El procedimiento se llevó a cabo en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Durante la intervención, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Pontífice.

La confirmación del diagnóstico generó interrogantes sobre las características de esta enfermedad, las posibilidades de tratamiento y las consecuencias de la cirugía.

Qué informó el Vaticano sobre la cirugía del papa León XIV

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundido este martes, la operación se desarrolló según lo previsto.

Los médicos realizaron una resección del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video, un procedimiento que permite operar utilizando una cámara e instrumental especializado.

Durante la cirugía se efectuó un estudio histológico intraoperatorio que confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que ya se sospechaba a partir de los exámenes realizados antes de la intervención.

El Santo Padre permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico duró alrededor de 90 minutos. Según el parte médico difundido por el Vaticano, la operación fue exitosa y no presentó complicaciones.

El domingo 11 de octubre, el propio Pontífice había anunciado que los médicos detectaron un nódulo pulmonar durante controles de salud. En aquella oportunidad, explicó que la lesión estaba bien localizada y había sido identificada en una fase muy inicial.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar y cómo se desarrolla

El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, vinculadas con la producción de sustancias como el moco. Pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, que representan la mayoría de los diagnósticos de cáncer pulmonar.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), este tipo de enfermedad se produce cuando determinadas células adquieren alteraciones que provocan su crecimiento descontrolado y la formación de un tumor.

El adenocarcinoma es uno de los subtipos más habituales y puede presentarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca consumieron tabaco. Frecuentemente aparece en las regiones periféricas de los pulmones.

La Mayo Clinic explica que el término adenocarcinoma identifica a un cáncer que se desarrolla a partir de células con características glandulares y que su pronóstico depende de factores como la ubicación, el tamaño y la extensión de la enfermedad.

El más común en Estados Unidos

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Es el tipo más común de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. El adenocarcinoma de pulmón frecuentemente se encuentra en los bordes periféricos de los pulmones y puede pasar desapercibido al inicio. Estos son los síntomas del cáncer de pulmón:

  • Tos persistente que no se alivia o que sigue empeorando.
  • Dolor en el pecho.
  • Tos con sangre.

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