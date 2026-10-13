Hoy operan al papa León XIV por un nódulo en el pulmón

El papa León XIV, de 71 años, será intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos de rutina. El propio pontífice anunció la operación el domingo, después del rezo del Ángelus, y explicó que la lesión fue descubierta en una etapa temprana y está bien localizada.
Comenzó una cadena de oración por la salud de León XIV
Mientras el papa León XIV permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, comenzó el rezo del Santo Rosario por su salud, encabezado por el cardenal vicario Baldassare Reina. La ceremonia busca expresar la cercanía y el acompañamiento de la Iglesia antes de la intervención quirúrgica.
El Pontífice será operado para extirpar un pequeño nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana. Desde el Vaticano señalaron que afronta el procedimiento con serenidad y que la recuperación podría extenderse alrededor de una semana.
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