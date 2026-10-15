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15 de octubre de 2026 - 08:35
Mundo.

El papa León XIV pasó bien la noche: qué dice el nuevo parte del Vaticano

El Vaticano informó que el papa León XIV pasó bien la noche, se levantó y desayunó. Sigue internado en Roma tras la operación por cáncer de pulmón.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León recibe tratamiento contra el cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho, en Roma, Italia, 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León recibe tratamiento contra el cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho, en Roma, Italia, 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León XIV pasó bien la noche y avanza su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón. (Foto: REUTERS/Stoyan Nenov).

El papa León XIV pasó bien la noche y avanza su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón. (Foto: REUTERS/Stoyan Nenov).

El papa León XIV continúa recuperándose favorablemente después de la operación por cáncer de pulmón a la que fue sometido el martes en Roma. Este jueves 15 de octubre, el Vaticano informó que el pontífice pasó una buena noche en el hospital Gemelli, pudo levantarse de la cama y desayunó con normalidad.

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La actualización difundida por la Santa Sede representa una nueva señal positiva en la evolución del Papa, quien permanece internado bajo seguimiento médico y comenzó a realizar actividades como caminar y hacer ejercicios de rehabilitación respiratoria.

Qué dice el nuevo informe del Vaticano sobre León XIV

Según la información difundida este jueves, el pontífice descansó bien durante la noche del miércoles y comenzó la jornada sin inconvenientes informados.

“Se levantó de la cama y desayunó” “Se levantó de la cama y desayunó”

El parte médico anterior, publicado el miércoles, ya había señalado que la evolución posoperatoria era normal. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados al Papa mostraron valores “ dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada ”.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora habían informado además que León XIV comenzó a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación.

Durante la tarde del miércoles, el pontífice también concelebró una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli.

La operación por cáncer de pulmón y los estudios pendientes

León XIV fue intervenido quirúrgicamente el martes por un adenocarcinoma de pulmón. Durante el procedimiento, realizado mediante una técnica de cirugía videoasistida, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Hasta el momento, los informes difundidos no comunicaron complicaciones posteriores a la intervención. Sin embargo, todavía se aguardan los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la cirugía. Esos estudios permitirán a los profesionales evaluar si será necesario indicar algún tratamiento adicional. Por ahora, el Vaticano no anunció nuevas terapias.

El papa León XIV pasó bien la noche y avanza su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón. (Foto: REUTERS/Stoyan Nenov).

El papa León XIV pasó bien la noche y avanza su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón. (Foto: REUTERS/Stoyan Nenov).

Cuánto tiempo seguirá internado el papa León XIV

La Santa Sede prevé que León XIV permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, aunque la fecha de alta dependerá de su evolución clínica.

Como medida preventiva, el Vaticano suspendió sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre para permitir que el pontífice continúe su recuperación.

Mientras tanto, los médicos mantienen el seguimiento de su estado de salud y se esperan nuevas actualizaciones oficiales sobre su evolución.

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