miércoles 14 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2026 - 06:57
Diagnóstico.

Salud del papa León XIV: una neumonóloga explicó cómo será su recuperación

Tras la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, la neumonóloga Raquel Aguirre explicó los riesgos del posoperatorio y qué puede pasar con su visita a Argentina.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Salud del Papa León XIV tras su cirugía.

Salud del Papa León XIV tras su cirugía.

Lee además
Papa León XIV
Vaticano.

Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV
León XIV aseguró que visitará la Argentina tras su operación
País.

El Papa León XIV aseguró que visitará la Argentina tras su operación: "Nos vemos pronto"

En diálogo con Canal 4, la neumonóloga Raquel Aguirre (MP 2914) explicó en qué consiste este diagnóstico, cuáles son las posibles complicaciones posteriores a la cirugía y qué cuidados deberá tener el Pontífice, de 71 años, durante las próximas semanas.

Según el último comunicado de la Santa Sede, la operación duró aproximadamente 90 minutos, se realizó mediante una técnica asistida por video y no presentó complicaciones. El análisis del tejido confirmó que el nódulo era maligno.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se detecta

La especialista explicó que la presencia de un nódulo pulmonar no significa necesariamente que una persona tenga cáncer, ya que muchas de estas lesiones son benignas y se descubren durante controles médicos habituales.

"Un nódulo pulmonar es una lesión circunscrita en el pulmón, una lesión redonda u ovalada que mide menos de 3 centímetros", detalló Aguirre.

Además, indicó que la mayoría de estas lesiones se identifican de manera incidental. Es decir, aparecen durante estudios solicitados por otros motivos, como radiografías o tomografías.

En el caso de León XIV, el propio Pontífice había anunciado el domingo 11 de octubre que los médicos detectaron un nódulo durante una revisión y que se encontraba bien localizado, en una fase muy inicial.

Cuáles son los riesgos del posoperatorio del Papa

Para Aguirre, uno de los aspectos más importantes será observar la evolución respiratoria del Pontífice durante los próximos días, especialmente después de la extirpación de una parte del pulmón.

La especialista advirtió que, aunque la cirugía haya sido exitosa, pueden aparecer complicaciones durante el período de recuperación, como acumulación de secreciones, atelectasias (cuando una parte del pulmón pierde aire y se colapsa) o infecciones respiratorias.

Papa León XIV

Papa León XIV

"Hay que ver cómo vienen los drenajes estos días y que no tenga alguna intercurrencia, que no comience con fiebre, que no haga alguna infección sobreagregada", explicó.

También destacó que los drenajes torácicos permiten eliminar el aire o los líquidos que pueden acumularse después de una intervención de estas características.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV

El Papa León XIV aseguró que visitará la Argentina tras su operación: "Nos vemos pronto"

Minuto a minuto: El Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno al Papa León XIV

Qué es un adenocarcinoma pulmonar: el diagnóstico del Papa León XIV

El ISJ autorizó 145 derivaciones médicas a centros de salud de otras provincias

Lo que se lee ahora
el isj autorizo 145 derivaciones medicas a centros de salud de otras provincias
Jujuy.

El ISJ autorizó 145 derivaciones médicas a centros de salud de otras provincias

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Accidente Ruta 52.
Policiales.

Tragedia en Ruta 52: una camioneta desbarrancó y murió un hombre

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Arrancó la primera etapa de preinscripción para el ingreso a primer año 2027
Educación.

Arrancó la primera etapa de preinscripción para el ingreso a primer año 2027

Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana.
Deportes.

Boca recibe hoy a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: horario, posibles equipos y TV

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel