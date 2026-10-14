Salud del papa León XIV: una neumonóloga explicó cómo será su recuperación

La salud del papa León XIV genera expectativa en todo el mundo luego de que el Vaticano confirmara que fue operado con éxito de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón . La intervención se realizó este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Vaticano. Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV

En diálogo con Canal 4, la neumonóloga Raquel Aguirre (MP 2914) explicó en qué consiste este diagnóstico, cuáles son las posibles complicaciones posteriores a la cirugía y qué cuidados deberá tener el Pontífice, de 71 años, durante las próximas semanas.

Según el último comunicado de la Santa Sede, la operación duró aproximadamente 90 minutos, se realizó mediante una técnica asistida por video y no presentó complicaciones. El análisis del tejido confirmó que el nódulo era maligno.

La especialista explicó que la presencia de un nódulo pulmonar no significa necesariamente que una persona tenga cáncer, ya que muchas de estas lesiones son benignas y se descubren durante controles médicos habituales.

"Un nódulo pulmonar es una lesión circunscrita en el pulmón, una lesión redonda u ovalada que mide menos de 3 centímetros", detalló Aguirre.

Además, indicó que la mayoría de estas lesiones se identifican de manera incidental. Es decir, aparecen durante estudios solicitados por otros motivos, como radiografías o tomografías.

En el caso de León XIV, el propio Pontífice había anunciado el domingo 11 de octubre que los médicos detectaron un nódulo durante una revisión y que se encontraba bien localizado, en una fase muy inicial.

Cuáles son los riesgos del posoperatorio del Papa

Para Aguirre, uno de los aspectos más importantes será observar la evolución respiratoria del Pontífice durante los próximos días, especialmente después de la extirpación de una parte del pulmón.

La especialista advirtió que, aunque la cirugía haya sido exitosa, pueden aparecer complicaciones durante el período de recuperación, como acumulación de secreciones, atelectasias (cuando una parte del pulmón pierde aire y se colapsa) o infecciones respiratorias.

Papa León XIV

"Hay que ver cómo vienen los drenajes estos días y que no tenga alguna intercurrencia, que no comience con fiebre, que no haga alguna infección sobreagregada", explicó.

También destacó que los drenajes torácicos permiten eliminar el aire o los líquidos que pueden acumularse después de una intervención de estas características.