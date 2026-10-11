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11 de octubre de 2026 - 11:29
Vaticano.

Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV

El pontífice será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado durante controles médicos. La lesión fue identificada en una etapa inicial y está bien localizada. Los especialistas advierten que este tipo de hallazgos puede tener distintas causas y que su naturaleza se determina mediante estudios médicos.

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Papa León XIV

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La decisión de avanzar con la intervención se tomó por recomendación de los profesionales que lo atienden. La operación está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se estima que permanecerá internado alrededor de siete días después de la cirugía.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que puede detectarse mediante estudios por imágenes, como una tomografía computarizada o una radiografía de tórax. Generalmente, se considera nódulo a una lesión de hasta tres centímetros de diámetro.

Estas formaciones pueden aparecer por diferentes motivos. Algunas están relacionadas con infecciones anteriores, inflamaciones o alteraciones benignas, mientras que otras pueden tener un origen maligno.

Por el momento, el Vaticano no informó que el nódulo detectado en León XIV sea canceroso. La presencia de una lesión pulmonar no significa necesariamente que exista un cáncer, por lo que es importante evitar conclusiones antes de contar con los resultados médicos correspondientes.

Papa Le&oacute;n XIV

Papa León XIV

Cómo se detectan los nódulos pulmonares y qué tratamientos existen

Los nódulos pulmonares suelen descubrirse de manera incidental durante estudios solicitados por otros motivos. Una vez identificado el hallazgo, los profesionales evalúan su tamaño, forma, ubicación y evolución, además de considerar la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada paciente.

Según las características de la lesión, pueden indicar controles periódicos mediante imágenes, estudios complementarios o una biopsia para analizar el tejido. En determinados casos, cuando el nódulo presenta características que justifican su extracción, se recomienda una intervención quirúrgica.

Entre las técnicas disponibles se encuentra la cirugía torácica asistida por video, un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza pequeñas incisiones y una cámara para acceder al pulmón. La técnica elegida depende de las características de la lesión y de la evaluación del equipo médico.

Papa Le&oacute;n XIV

Papa León XIV

La recuperación también varía según el procedimiento realizado y la condición general del paciente. En el caso del Papa, la Santa Sede informó que se prevé una hospitalización posoperatoria de aproximadamente una semana, aunque no difundió detalles técnicos de la cirugía.

La evolución clínica durante los próximos días permitirá conocer cómo continúa su recuperación. Además, el estado de salud del pontífice genera atención internacional porque tiene previsto realizar una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. Hasta el momento, no se anunció oficialmente una modificación de ese viaje por la intervención.

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