Río Blanco, Luján y el Papa León: por qué los jóvenes vuelven a la fe, un análisis desde Jujuy

Se alejan, se cansan, dejan de ir. Pero después vuelven. Así describe el padre Matías Poccioni un fenómeno que, según asegura, se ve en el mundo, en la Argentina y también en Jujuy: cada vez más jóvenes regresan a la fe.

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En diálogo con TodoJujuy , el sacerdote habló de las multitudinarias peregrinaciones de las últimas semanas, de lo que se vivió en Río Blanco y de lo que espera de la llegada del Papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Poccioni es mendocino y hace cinco años que vive en la provincia. “Jujuy tiene magia. Es un misterio esta provincia, este pueblo, desde sus paisajes, su geografía, sus colores. Las fiestas de Jujuy no son tan normales”, afirmó. Para el sacerdote, lo que se vive en celebraciones como Río Blanco o Punta Corral tiene algo distinto. “La fe está tan viva que es algo fundacional. Es una fuerza misteriosa con la que Dios ha bendecido a esta provincia”, sostuvo. “Hay como una protección especial de la Virgen sobre Jujuy que conmueve”.

Para explicar por qué la gente vuelve a la fe, Poccioni recurrió a un ejemplo reciente: la despedida de Lionel Messi de la Selección. “Lo primero que hizo cuando agarró el micrófono fue acordarse de su papá”, recordó. “Creo que hay algo natural de todo hombre que es hijo, que siempre vuelve con su mamá y con su papá”, explicó. “Eso que se da en el plano natural se da también en el plano espiritual: naturalmente uno vuelve con su mamá espiritual, que es la Virgen, uno vuelve a Dios”.

También destacó que, en un mensaje posterior, Messi agradeció a Dios por haber podido cumplir su sueño. “Creo que Messi, como un argentino común que nos representa, expresa un poco lo que todos sentimos”, señaló.

El emotivo posteo de Lionel Messi tras despedirse de la Selección

“Uno se va, pero después vuelve”

El sacerdote reconoció que transmitir la fe a los más jóvenes no es fácil. “Hay muchas dificultades familiares, educativas y también de la Iglesia”, admitió. Según explicó, cuesta mostrar que la fe “no es una serie de comportamientos a cumplir o rituales, sino la relación con una persona, con Jesús, con Dios”.

“Llega un momento donde uno se cansa, se aburre, no entiende y se va. Pero después vuelve, y ese es el fenómeno que está pasando”, describió. Ese regreso, según su mirada, suele darse “después de los 25 y más cerca de los 30”, cuando aparece cierta desilusión con propuestas que prometían la felicidad. De acuerdo con Poccioni, se trata de un fenómeno mundial: mencionó un récord de bautismos de adultos en Francia y España, y casos conocidos en la Argentina, como el del influencer Luquitas Rodríguez, que se bautizó recientemente.

El fenómeno también llega a Jujuy

“Se da en Jujuy también”, aseguró. “Los jueves a la noche hacemos una hora de adoración en el Huerto, y el público mayoritario son personas de 25 a 35 o 40 años que vienen a buscar un poco de silencio, de oración, de reconciliación, de sentido”.

Para el sacerdote, ese regreso tiene que ver con el ritmo de vida actual. “Nuestro tiempo nos deshumaniza, porque se debilitan los vínculos, perdemos la capacidad de atención, vivimos apurados”, afirmó. Y agregó: “Lo hermoso de la fe es que no solamente te conecta con Dios, sino que también te da unidad al corazón, que por lo general está súper disperso. Te da integridad, te humaniza”.

Lo que espera de la visita del Papa

Sobre la llegada del Papa León XIV, Poccioni se mostró esperanzado. Recordó que en la reciente peregrinación a Luján hubo, según dijo, casi tres millones de personas. “Esa es la fe de la Argentina, que quizás muchas veces durante el año se duerme, pero que está ahí, que está viva”, sostuvo. “Lo vimos en Río Blanco el 7 de octubre. Esa es la fe de Jujuy”.

“Yo creo que el Papa viene justamente a renovar nuestra fe. Dios tiene un sueño para la Argentina y para cada uno de nosotros”, expresó.

También destacó que uno de los lugares que visitará el Pontífice será el Cottolengo Don Orione, dedicado a personas con discapacidad. “No es casualidad”, señaló, y recordó que Don Orione tenía para la Argentina “una bendición de plenitud, de reconciliación, de unidad y de fe”. “Creo que el Papa viene para ayudarnos a recordar esa profecía, esa bendición, ese sueño”, concluyó.