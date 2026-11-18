Carlos Sadir se reunió con cuatro jóvenes de distintos puntos de la provincia en el marco de la charla “Jujuy Hace” , un espacio de intercambio en el que abordaron temas relacionados con la educación, la formación profesional, el desarrollo productivo, la minería, el deporte y el emprendedurismo.

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La actividad contó con la participación de Fernando Cunchila, estudiante de Ingeniería Química vinculado a proyectos de investigación en química minera; Josefina Orrabali, instructora de taekwondo y referente deportiva; Yanina Farfán, emprendedora gastronómica dedicada a la promoción de saberes ancestrales; y Cyntia Fernández, estudiante de Ingeniería Química de Palpalá , con experiencia de capacitación internacional.

Durante la conversación, los participantes compartieron sus experiencias, proyectos y perspectivas sobre las posibilidades de desarrollo en Jujuy , con especial atención a la formación académica, la identidad cultural y las oportunidades que generan los distintos sectores productivos.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la importancia de la educación como herramienta para el crecimiento personal y profesional. “ La educación es la base de la sociedad . Es lo primero y es fundamental la formación”, expresó el Gobernador.

Remarcó la necesidad de facilitar el acceso a estudios superiores y capacitaciones que permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos sin perder de vista las oportunidades que ofrece Jujuy. Los estudiantes que participaron del encuentro también compartieron sus experiencias vinculadas con la Ingeniería Química, la investigación científica y la capacitación internacional.

El deporte y el acompañamiento a los atletas de Jujuy

La actividad deportiva también formó parte de la conversación, a partir de la experiencia de Josefina Orrabali como instructora de taekwondo. Sadir destacó el valor del deporte como herramienta de formación, integración y transmisión de valores. “Me interesa que el Gobierno apoye a los deportistas que participan en distintas disciplinas. Me encanta que nuestros deportistas nos representen”, manifestó Sadir.

Emprendedurismo y gastronomía: el valor de los productos locales

Otro de los ejes estuvo relacionado con el desarrollo de emprendimientos y la importancia de preservar los conocimientos tradicionales de la provincia. A partir de la experiencia de Yanina Farfán, dedicada a la gastronomía y la promoción de saberes ancestrales, se abordaron las posibilidades que ofrece la producción local para generar nuevas actividades económicas.

Sadir destacó las líneas de crédito del Consejo de la Microempresa, las medidas de alivio fiscal y la reducción de trámites burocráticos como herramientas para facilitar el crecimiento de los emprendedores. Mencionó eventos que permiten visibilizar productos regionales y generar espacios de comercialización.

Minería en Jujuy: capacitación y generación de empleo

La actividad minera ocupó otro lugar importante durante la charla. Sadir destacó el posicionamiento de la provincia en la producción y exportación minera, con emprendimientos de litio en Olaroz y Cauchari, además de la producción de plata.

Según señaló, el sector genera más de 10.000 puestos de trabajo y tiene impacto en las economías de las localidades cercanas a los proyectos productivos. Remarcó la importancia de fortalecer la capacitación técnica y profesional para responder a las demandas de una industria en crecimiento.

Carlos Sadir destacó el protagonismo de los jóvenes en el futuro de Jujuy

El mandatario se refirió a las perspectivas de desarrollo de la provincia y al papel que tendrán las nuevas generaciones en los próximos años. Entre los sectores con potencial de crecimiento mencionó las energías renovables, la minería y la industria, junto con proyectos estratégicos como el parque solar Cauchari y la Zona Franca de Perico.

“Jujuy tiene muchísimos jóvenes que trabajan, estudian y nos representan. Hacen cosas por Jujuy y por su crecimiento. Jujuy tiene un gran futuro para seguir creciendo y desde el Gobierno vamos a continuar acompañando y promoviendo herramientas y oportunidades”, concluyó.