El gobernador Carlos Sadir presentó una nueva etapa del Plan Estratégico Jujuy 2040, una iniciativa que busca incorporar la participación ciudadana en la planificación del desarrollo provincial. A través de una plataforma digital, los jujeños podrán expresar sus necesidades, proponer obras y compartir sus expectativas sobre cómo imaginan la provincia en los próximos años.

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La presentación se realizó en las instalaciones del Cabildo de Jujuy y contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores, representantes municipales, instituciones civiles y colegios profesionales. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, apunta a construir una visión compartida del futuro de Jujuy mediante la intervención de distintos sectores de la sociedad.

La nueva instancia, denominada “Participa Jujuy 2040”, permite que los ciudadanos realicen sus aportes de manera digital sobre diferentes aspectos vinculados con el crecimiento de la provincia.

Entre los principales temas que se busca abordar se encuentran las obras necesarias en cada localidad, las oportunidades para los jóvenes, el desarrollo productivo y las prioridades para mejorar la calidad de vida de la población.

Los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial Participa Jujuy 2040, donde se encuentra habilitado el espacio para compartir propuestas y opiniones.

El objetivo es que las necesidades y expectativas de los habitantes de las distintas regiones de Jujuy sean consideradas en el proceso de elaboración de políticas públicas a mediano y largo plazo.

Sadir destacó la importancia de planificar el futuro de la provincia

Durante la presentación, el gobernador Carlos Sadir remarcó la necesidad de avanzar en una planificación que contemple los desafíos actuales y las oportunidades de desarrollo para los próximos años.

El mandatario destacó el trabajo que se viene realizando junto a cámaras empresariales, entidades profesionales y diferentes instituciones, y consideró fundamental incorporar las opiniones de la ciudadanía.

También hizo referencia a la modernización de los procedimientos administrativos y a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan simplificar trámites y mejorar el vínculo entre el Estado y los ciudadanos.

En ese sentido, sostuvo que la construcción del futuro provincial debe comenzar con decisiones y acciones concretas en el presente, promoviendo una mayor participación de la sociedad en la definición de las políticas de Estado.

Una nueva etapa después de un año de trabajo con especialistas

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, explicó que la apertura de la participación ciudadana forma parte de un proceso que ya atravesó una etapa de análisis y elaboración de propuestas.

Según detalló, durante el último año se desarrollaron talleres con especialistas de diferentes áreas para identificar desafíos y oportunidades vinculados con el desarrollo de Jujuy.

Con esa etapa como antecedente, ahora se busca ampliar la convocatoria para conocer las expectativas de la población y sumar nuevas perspectivas al trabajo realizado.

Calsina destacó especialmente la importancia de escuchar a los jóvenes y emprendedores, quienes tendrán un papel relevante en el desarrollo provincial durante los próximos años.

Qué objetivos tiene el Plan Estratégico Jujuy 2040

El Plan Estratégico Jujuy 2040 propone establecer una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, tomando como referencia las necesidades actuales y los cambios que podrían producirse en los próximos 15 años.

La iniciativa busca orientar la elaboración de políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades de crecimiento de la provincia y responder a los desafíos económicos, sociales y productivos.

Desde el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización señalaron que uno de los principales objetivos es construir un futuro estable, competitivo y sostenible, mediante una planificación que trascienda las acciones de corto plazo.

La participación de instituciones, profesionales, sectores productivos y ciudadanos constituye uno de los ejes centrales de esta propuesta.

El Gobierno busca incorporar las propuestas de los jujeños

Con la puesta en marcha de “Participa Jujuy 2040”, el Gobierno provincial busca ampliar los espacios de consulta y permitir que los habitantes de Jujuy intervengan en la definición de las prioridades para sus comunidades.

La convocatoria está orientada a recoger opiniones sobre las transformaciones que necesita la provincia, las posibilidades de crecimiento y el lugar que ocuparán las nuevas generaciones.

De esta manera, el Plan Estratégico Jujuy 2040 avanza hacia una nueva etapa en la que las propuestas ciudadanas se incorporarán como insumos para la planificación provincial, con el objetivo de establecer políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.