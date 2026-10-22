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22 de octubre de 2026 - 12:59
Jujuy.

Interpelaciones: "Todos los funcionarios estamos dispuestos a dar las explicaciones que hagan falta", dijo el Gobernador Carlos Sadir

El Gobernador Carlos Sadir habló sobre la interpelación en la Legislatura y sostuvo que “cuando se nos requiere que algún funcionario dé explicaciones, ahí está”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carlos Sadir

El Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, habló sobre la interpelación realizada la semana pasada al Ministro de Turismo de Jujuy y afirmó que “cuando se nos requiere que algún funcionario dé explicaciones, ahí está" y agregó que “todos los funcionarios del Gobierno estamos dispuestos para dar las explicaciones que hagan falta en el ámbito que corresponda y, en este caso, fue en la Legislatura”.

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El primer mandatario jujeño sostuvo que este procedimiento “es un mandato constitucional y una potestad que tiene la Legislatura de citar a los funcionarios - en este caso un Ministro - y se ha cumplido con eso”.

“Tenemos opiniones distintas”

El Gobernador Sadir habló también sobre un supuesto doble comando en el Ejecutivo provincial y sostuvo que “sí podemos decir que tenemos opiniones distintas, eso existe y no está mal; si hay algo que la democracia tiene es que se puede disentir”, y agregó que “también coincidimos en muchos aspectos”.

“Existe que tenemos distintas opiniones respectos de algunos temas pero eso no tiene nada que ver, lo que importa es la gestión y buscar la manera de hacer lo mejor pensando en nuestros vecinos”, afirmó.

Elecciones 2027

En este encuentro con la prensa, el Gobernador Carlos Sadir hizo referencia además a la proximidad de las elecciones del 2027 y adelantó que “todavía para los cargos, la formula o las listas falta bastante”.

Lo que tenemos que hacer es trabajar. En la Legislatura tratar los proyectos que tenemos y en el Ejecutivo avanzar con las obras y servicios que nos demanda la gente”, agregó.

Fondos no coparticipables

El Gobierno Nacional viene quitando recursos a las provincias en todo lo que es la discrecionalidad, en muchos programas como aquellos que tienen que ver con la educación y la salud”, aseveró el Gobernador.

En este sentido aseguró que “esta provincia se hace cargo de todos aquellos programas que el Gobierno Nacional va recortando, va bajando”, y agregó que “eso lo estamos haciendo con recursos propios”.

“Esta claro que tantas obras públicas que el Gobierno Nacional dejo inconclusas la estamos terminando con recursos propios”, aseveró.

Presupuesto 2027

El Gobernador adelantó que están avanzando en la confección del Proyecto de Presupuesto 2027 y dijo que “seguramente el Ministerio de Hacienda en poco tiempo lo va a presentar a la Legislatura para su tratamiento pero todavía no fue enviado”, finalizó.

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