Carlos Sadir apoyó a los comerciantes de La Quiaca y pidió revisar las restricciones de ARCA

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , expresó su respaldo a los comerciantes de La Quiaca que reclaman por las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mandatario solicitó que se revise la medida que establece un límite diario de 150 dólares en productos, al considerar que podría afectar la actividad económica en la ciudad fronteriza.

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La disposición forma parte de la Resolución General 5910/2026 y generó preocupación entre quienes trabajan en el comercio de la zona, una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias.

El gobernador sostuvo que las restricciones dispuestas a nivel nacional no reflejan las condiciones económicas y comerciales de La Quiaca, donde cientos de familias dependen del intercambio de mercaderías para su sustento diario.

En ese contexto, planteó que las decisiones vinculadas al comercio fronterizo deberían tener en cuenta las características particulares de estas localidades y las consecuencias que pueden provocar sobre la actividad comercial.

Detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares, expresó Sadir. Detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares, expresó Sadir.

Preocupación por las fuentes de trabajo en La Quiaca

El mandatario provincial insistió en la necesidad de modificar las condiciones establecidas por ARCA, con el objetivo de evitar posibles consecuencias negativas para los trabajadores del sector.

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Además, reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al pedido de los comerciantes y señaló que las medidas nacionales deben considerar el impacto económico y social que tienen sobre las comunidades fronterizas.

Finalmente, advirtió que mantener restricciones sin atender las particularidades de la región podría poner en riesgo los ingresos y las fuentes laborales de numerosas familias jujeñas.