jueves 22 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2026 - 11:08
Jujuy.

Carlos Sadir apoyó a los comerciantes de La Quiaca y pidió revisar las restricciones de ARCA

El gobernador de Jujuy cuestionó el límite diario de 150 dólares establecido para el comercio fronterizo y advirtió sobre las consecuencias que podría generar en las familias que dependen de esta actividad.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carlos Sadir&nbsp;

Carlos Sadir 

Lee además
interpelaciones: todos los funcionarios estamos dispuestos a dar las explicaciones que hagan falta, dijo el gobernador carlos sadir video
Jujuy.

Interpelaciones: "Todos los funcionarios estamos dispuestos a dar las explicaciones que hagan falta", dijo el Gobernador Carlos Sadir
Carlos Sadir recibió al embajador de Japón 
Jujuy.

Carlos Sadir recibió al embajador de Japón y dialogaron sobre inversiones mineras en Jujuy

La disposición forma parte de la Resolución General 5910/2026 y generó preocupación entre quienes trabajan en el comercio de la zona, una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias.

Sadir pidió contemplar la realidad del comercio fronterizo

El gobernador sostuvo que las restricciones dispuestas a nivel nacional no reflejan las condiciones económicas y comerciales de La Quiaca, donde cientos de familias dependen del intercambio de mercaderías para su sustento diario.

En ese contexto, planteó que las decisiones vinculadas al comercio fronterizo deberían tener en cuenta las características particulares de estas localidades y las consecuencias que pueden provocar sobre la actividad comercial.

Detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares, expresó Sadir. Detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares, expresó Sadir.

Preocupación por las fuentes de trabajo en La Quiaca

El mandatario provincial insistió en la necesidad de modificar las condiciones establecidas por ARCA, con el objetivo de evitar posibles consecuencias negativas para los trabajadores del sector.

Conflictos en Bolivia: cayó el flujo de transporte en la frontera de La Quiaca y Villazón

Conflictos en Bolivia: cayó el flujo de transporte en la frontera de La Quiaca y Villazón

Además, reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al pedido de los comerciantes y señaló que las medidas nacionales deben considerar el impacto económico y social que tienen sobre las comunidades fronterizas.

Finalmente, advirtió que mantener restricciones sin atender las particularidades de la región podría poner en riesgo los ingresos y las fuentes laborales de numerosas familias jujeñas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interpelaciones: "Todos los funcionarios estamos dispuestos a dar las explicaciones que hagan falta", dijo el Gobernador Carlos Sadir

Carlos Sadir recibió al embajador de Japón y dialogaron sobre inversiones mineras en Jujuy

La boxeadora jujeña que venció los prejuicios y hoy ayuda a otras mujeres a cumplir sus sueños

¿Se puede ser feliz sin pareja? Una licenciada jujeña explicó la importancia de los amigos y vínculos

De cantar en la Plaza de Humahuaca a soñar con el Teatro Colón: la historia de María Paz

Lo que se lee ahora
Ameba come cerebros (imagen generada con IA). video
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

Por  Federico Franco

Las más leídas

Ameba come cerebros (imagen generada con IA). video
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

Cursos en Capital (foto generada con IA).
Jujuy.

Cursos de serigrafía, sublimación y polarizado en Capital: días, horarios y cómo anotarse

Situación de las familias de La Quiaca (imagen ilustrativa).
Protesta.

Hay 3.500 familias afectadas en La Quiaca por las restricciones del ARCA: convocan a una marcha para este jueves

Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución
Jujuy

Comenzó la veda de pesca en Jujuy y advierten sobre sanciones por incumplimiento

Imagen ilustrativa.
Policiales.

Robo millonario en El Carmen: hay tres detenidos con prisión preventiva

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel