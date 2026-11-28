El gobernador Carlos Sadir destacó la realización del torneo de clausura organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo reúne a más de 1.000 competidores provenientes de 22 provincias del país en el Estadio Federación. Durante la apertura, el gobernador celebró el nivel de los participantes y agradeció a las autoridades de la Confederación por haber elegido a la provincia como sede de una competencia de alcance nacional.

Deportes. Jujuy es sede del Torneo Nacional Clausura de Taekwondo WT con la participación de más de mil competidores

Señaló el mandatario que el certamen cuenta con atletas de alto rendimiento que compitieron recientemente en el Sudamericano disputado en Santa Fe, además de la presencia de competidores olímpicos, acompañados por familiares y delegaciones de distintos puntos de la Argentina.

"22 provincias de la República Argentina representadas en este evento, en este torneo de clausura, organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo. La verdad que es un agradecimiento a su presidente y a todos los dirigentes de la Confederación por elegir a Jujuy para realizar este evento de carácter nacional ."

Al referirse al rol de la actividad deportiva dentro de su gestión, el gobernador remarcó el acompañamiento a las distintas disciplinas y el crecimiento de deportistas locales que ya compiten fuera de la provincia.

"La idea es apoyar todos los eventos, apoyar a nuestros competidores, muchos de ellos que lo hacen localmente, pero otros ya están saliendo a competir a nivel nacional e internacional."

Impulso turístico y deportivo

El secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, destacó el impacto turístico y deportivo de la convocatoria: "Hoy tenemos una fiesta del taekwondo, un nacional más que se hace en nuestra provincia, con más de mil deportistas acompañados por su familia. Es un turismo deportivo muy bueno que llega a Jujuy y también aporta al desarrollo del deporte jujeño".

En el marco de una política sostenida de atracción de competencias de jerarquía, el funcionario remarcó que la provincia ya lleva impulsados más de quince certámenes nacionales en diversas disciplinas desde el inicio de su gestión. "Jujuy se instala poco a poco en el escenario principal del deporte argentino", afirmó.

Asimismo, Calvetti subrayó el crecimiento local de las artes marciales —tanto en la modalidad ITF como WTF— y el desempeño de los representantes provinciales, quienes recientemente obtuvieron medallas y una destacada actuación en los Juegos Nacionales Evita. "Hay muchísimas escuelas deportivas y grandes competidores en nuestra provincia; cada vez que salimos a competir, los atletas jujeños lo hacen de la mejor manera", señaló.

Jujuy y define instancias clave para 2027

El presidente de la Federación Argentina de Taekwondo, Ricardo Torres, destacó la convocatoria y el acompañamiento local al señalar: "Tenemos las 22 provincias de la Argentina acá representando a cada una de sus provincias y realmente nos enorgullece estar acá en Jujuy, que nos abrió las puertas y los abrazos, nos recibió con gran abrazo para hacer este gran evento".

La competencia se estructuró a lo largo de tres jornadas para ordenar la participación según modalidad y graduación: poomsae en la primera jornada, luchas de cinturones negros y rojos en la segunda, y categorías de cinturones de colores en el cierre.

Más allá del balance del año, el certamen funciona como plataforma competitiva hacia la próxima temporada: "Los ganadores empiezan, inician un proceso con la selección nacional el año que viene; los juveniles están, se están jugando una plaza para el Jadar 2027 en Rosario, así que tenemos un marco muy importante y hay varias categorías que se disputan muchas cosas".

"Estamos a nivel sudamericano, estamos liderando un poquito también con Brasil la actividad del taekwondo en la parte deportiva (...). Realmente tenemos un taekwondo saludable y fuerte, porque tenemos federaciones fuertes en cada provincia".

Sobre el desarrollo en territorio jujeño, el titular de la federación puso en valor el trabajo sostenido junto al maestro Ramón Ruiz y el recorrido por distintas localidades de la provincia, como San Pedro, con foco en el semillero y en las oportunidades de proyección para los deportistas locales, además de agradecer al Gobierno de la provincia y a la Secretaría de Deportes por el apoyo para realizar el encuentro.