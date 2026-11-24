La jujeña será la única representante de la provincia en el Mundial 2027

El deporte jujeño suma una nueva representante a nivel internacional. La Sabon-Nim Marcela Canle consiguió su clasificación a la Selección Argentina de Taekwondo y participará del Mundial de Bulgaria 2027 , luego de obtener el primer puesto en su categoría durante el selectivo final. Será la única competidora de Jujuy en esta importante cita internacional.

Deportes. Una joven jujeña fue preseleccionada para la Selección Argentina de Taekwondo

La deportista logró quedarse con el primer lugar en la categoría Tul IV DAN - Veteran Silver , un resultado que le permitirá representar al país en una de las competencias más importantes de su disciplina.

Tras superar la instancia clasificatoria, Canle compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde destacó el esfuerzo realizado y el significado de haber conseguido un lugar en la Selección Argentina.

“Fin de semana con muchas sensaciones y emociones, siendo la única representante de la provincia de Jujuy en llegar a esta instancia”, expresó la deportista en su cuenta de Instagram.

Su clasificación representa un importante logro personal y deportivo, ya que tendrá la oportunidad de competir frente a representantes de otros países en el Mundial que se desarrollará en Bulgaria durante 2027.

El primer puesto obtenido en el selectivo final fue clave para asegurar su participación en el certamen internacional.

El agradecimiento de Marcela Canle tras conseguir la clasificación

Luego de confirmar su lugar en el Mundial, la taekwondista dedicó un mensaje especial a su maestro Daniel Canle, a quien reconoció como una figura fundamental en su formación y trayectoria deportiva.

“Gracias infinitas a mi Maestro Daniel Canle por su constante guía, apoyo y sabiduría. Sin él, nada de esto hubiera sido posible”, manifestó.

También destacó el acompañamiento de su entorno más cercano y de las personas que estuvieron presentes durante su preparación.

“Gracias a mi familia y a todos aquellos que pulsan lo mejor para mí siempre. A mi familia del TKD, de mis niños, mis compañeros y amigos de entrenamiento, y a cada persona que me ayudó a llegar hasta aquí”, escribió.

Con este resultado, Marcela Canle cumplió uno de sus grandes objetivos deportivos y ahora tendrá por delante el desafío de prepararse para representar a la Argentina en Bulgaria 2027.