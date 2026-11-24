Patricio Lamas fue uno de los corredores que participaron del Patagonia Bariloche UTMB , una competencia internacional de trail running que reúne a destacados exponentes de la disciplina.

El deportista completó un exigente recorrido de 90 kilómetros y relató los desafíos físicos y mentales que atravesó durante la prueba. “La verdad que ha sido muy lindo poder correr en la Patagonia” , expresó Lamas en Canal 4, quien recordó que había competido en esa región hace más de diez años, aunque nunca en una carrera perteneciente al circuito UTMB World Series.

El evento contó con distancias de 21, 35, 55, 90 y 130 kilómetros , con la participación de atletas nacionales e internacionales que buscan sumar puntos y conseguir la clasificación a la gran final de Mont Blanc, en Francia.

Lamas explicó que las competencias de ultra trail requieren una preparación especial , tanto desde lo físico como en materia de equipamiento, debido a los cambios de temperatura y las dificultades propias de la montaña.

“El equipamiento que nos piden a nosotros que corremos más de 50 kilómetros es bastante estricto, por una cuestión de que está sometido a diferentes cambios de temperatura, de frío, calor, humedad, nieve, vientos”, detalló.

Durante el recorrido, los participantes debieron atravesar sectores montañosos como el Cerro Otto y el Cerro del Campanario, donde las condiciones meteorológicas representan una exigencia adicional.

El deportista comenzó la prueba a las 5 de la mañana y llegó a la meta alrededor de las 22.30. Fueron aproximadamente 17 horas y media de competencia, en las que compartir el recorrido con otros atletas resultó fundamental. “El hecho de estar acompañado con alguien en carrera ayuda a pasar el tiempo y sumar kilómetros”, señaló.

Patricio Lamas participó del Patagonia Bariloche UTMB

Además, destacó que en este tipo de competencias pueden surgir inconvenientes físicos, problemas de alimentación o hidratación que condicionan el rendimiento, incluso cuando existe una buena preparación previa.

“Muchas veces se corre con el corazón, con la garra. Cuando uno está cerca del objetivo, saca fuerza de donde sea para poder llegar”, sostuvo, al destacar el acompañamiento de su familia, amigos y equipo.

Patricio Lamas y las diferencias entre correr en Jujuy y la Patagonia

Lamas también realizó una comparación entre los circuitos del norte argentino y los de la Patagonia, principalmente por la altura, las temperaturas y las dificultades técnicas. “No es lo mismo correr en la Patagonia que correr acá en el norte. Difieren mucho en el tema de la altura, el mal de altura, la amplitud térmica entre el día y la noche, el calor seco que tenemos acá”, explicó. En ese sentido, consideró que los circuitos de la Patagonia permitían mantener un mayor ritmo de carrera en comparación con las exigencias técnicas de los recorridos del norte.

Por otra parte, el atleta hizo referencia al esfuerzo económico que implica participar de una competencia de estas características para quienes no cuentan con el respaldo que reciben los corredores profesionales.

Según detalló, las inscripciones para las distancias más extensas superan los 500 mil pesos, a los que se deben sumar los pasajes aéreos, el alojamiento y la alimentación. “Te estás gastando dos millones fácilmente en cinco días”, estimó Lamas, quien destacó que la experiencia y haber alcanzado el objetivo hicieron que el esfuerzo valiera la pena.