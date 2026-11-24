«No somos menos que nadie»: el mensaje detrás del logro de la Sub-15 jujeña

La Selección Sub-15 de la Liga Jujeña de Fútbol consiguió un histórico logro en Neuquén y dejó en evidencia el potencial de los jóvenes futbolistas de la provincia. Daniel Álvarez García, entrenador del equipo , dejó un mensaje del balance del proceso de formación , el sacrificio de los jugadores y el trabajo que permitió consolidar al grupo.

Deportes. Las selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol debutan en el Torneo Nacional

“No somos menos que nadie y hay talento de sobra acá en Jujuy” “No somos menos que nadie y hay talento de sobra acá en Jujuy”

sostuvo el director técnico, quien destacó la importancia de transmitirles confianza a los adolescentes y brindarles herramientas para su futuro, tanto dentro como fuera de la cancha.

Álvarez García explicó que gran parte del plantel comenzó a trabajar bajo su conducción hace tres años, cuando los futbolistas integraban la categoría Sub-13. Desde aquel momento, identificó características interesantes en los jugadores y apostó por un proceso de formación que trascendiera los resultados deportivos.

Uno de los momentos determinantes fue la victoria ante Salta en la final de la Región Norte. El seleccionado jujeño logró revertir el resultado como visitante frente al último campeón nacional, una actuación que fortaleció la confianza del equipo.

El entrenador también destacó el sacrificio de los adolescentes que llegaban desde Perico, Palpalá y Alto Comedero para participar de los entrenamientos, incluso cuando no contaban con ayuda económica.

Con el acompañamiento de los dirigentes y la incorporación de colaboradores, comenzaron a trabajar en cuestiones vinculadas con la alimentación, la unión del grupo y el sentido de pertenencia hacia la Liga Jujeña de Fútbol.

“Los chicos entendieron el mensaje, confiaron en mí como yo confié en ellos” “Los chicos entendieron el mensaje, confiaron en mí como yo confié en ellos”

Asimismo, valoró el compromiso de los integrantes del cuerpo técnico, cuya incorporación permitió complementar el trabajo que venía desarrollando con los futbolistas.

De futbolista a entrenador: una nueva etapa para Daniel Álvarez García

El recorrido de Álvarez García como director técnico comenzó a partir de una lesión en los ligamentos de la rodilla que lo obligó a buscar nuevas alternativas laborales.

Sus primeros pasos fueron en las divisiones inferiores de Malvinas, donde posteriormente tuvo la oportunidad de asumir de manera interina la conducción del equipo de Primera División.

Más adelante, llegó una propuesta para dirigir en un torneo Regional en La Quiaca, experiencia que le permitió descubrir sus capacidades como entrenador y comenzar a consolidarse en esa función.

También recordó las enseñanzas de su padre, a quien definió como su gran mentor, y de los diferentes entrenadores que lo acompañaron durante su carrera deportiva. De ellos aprendió la importancia de la perseverancia, el compromiso y el acompañamiento en los momentos difíciles.

Actualmente, asegura que vive los partidos con la misma intensidad que cuando era futbolista y reconoce que el trabajo con las nuevas generaciones también contribuyó a su crecimiento profesional.

“Ellos me hicieron mejor técnico” “Ellos me hicieron mejor técnico”

Aseguró al referirse a los integrantes de la Selección Sub-15.

La importancia de acompañar a los jóvenes futbolistas

Más allá del rendimiento deportivo, Álvarez García hizo hincapié en la necesidad de trabajar sobre el aspecto humano de los adolescentes, escucharlos y acompañarlos durante su crecimiento.

El entrenador consideró fundamental brindarles herramientas que les permitan desarrollarse no solamente como futbolistas, sino también en otros ámbitos, como el estudio y el trabajo.

En ese sentido, destacó la humildad del plantel y la capacidad de construir un equipo integrado por jugadores provenientes de diferentes clubes de la provincia.

Además, sostuvo que las instituciones deben aprovechar el talento existente en Jujuy y generar mejores condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades de crecimiento.

El técnico se mostró optimista respecto de las próximas generaciones y confía en que el histórico desempeño de la Selección Sub-15 permita abrir nuevas puertas para los futbolistas locales, fortalecer las categorías formativas y revalorizar el trabajo que se realiza en la Liga Jujeña de Fútbol.