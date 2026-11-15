El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón del Torneo Nacional

La Sub 15 de la Liga Jujeña campeón.

La Selección Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeona nacional en la provincia de Neuquén tras vencer por 1 a 0 a la Liga de San Nicolás en la final del Torneo Nacional de Selecciones, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

El único gol del encuentro que se jugó en la cancha de Independiente de Neuquén, fue convertido por Lucas Wualchi, quien le dio el triunfo y el título al conjunto jujeño. E

Con este resultado, la “Celeste” cerró su participación en el certamen con una nueva victoria y consiguió el campeonato nacional de la categoría, luego de superar las instancias decisivas del torneo.

La Sub 15 de la Liga Jujeña campeón. Cómo llegó la selección jujeña a la final El conjunto provincial había conseguido su clasificación a la final el sábado, cuando derrotó por 1 a 0 a la Liga de Villa Dolores en las semifinales.

Aquel encuentro se disputó en Zapala, provincia de Neuquén, donde la selección jujeña obtuvo el triunfo que le permitió acceder al partido por el título. De esta manera, la “Celeste” ganó sus dos compromisos decisivos por el mismo resultado: 1 a 0 ante Villa Dolores en semifinales y 1 a 0 frente a San Nicolás en la final.

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